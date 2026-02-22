Es tendencia:
¡Imparable! El doblete de Raúl Jiménez en Sunderland vs. Fulham por la Premier League

El atacante mexicano fue titular en los Cottagers y abrió la cuenta en el segundo tiempo con un preciso cabezazo. Minutos después, estiró la ventaja con un penal.

Por Leandro Barraza

Raúl Jiménez brilló con Fulham ante Sunderland
Raúl Jiménez brilló con Fulham ante Sunderland

Raúl Jiménez se lució en la Premier League. El delantero de la Selección Mexicana fue titular este domingo en la visita de Fulham a Sunderland por la Jornada 27 y abrió la cuenta antes de los 10 minutos del segundo tiempo con un formidable cabezazo.

No conforme con ello, a los 61 minutos de partido se hizo cargo de la ejecución de un penal y estiró la ventaja para Fulham. Este triunfo parcial es de vital importancia para la visita, ya que -de mantenerse- los deposita en el puesto 10 de la tabla de posiciones.

Ahora bien, a pesar de su doblete, Raúl fue reemplazado a los 65′ por el delantero brasileño Rodrigo Muñiz. Sin embargo, con los dos festejos de deste domingo Jiménez alcanzó a Wilson como máximo goleador del Fulham en la temporada de Premier League.

El primer gol de Raúl Jiménez en Sunderland vs. Fulham

El segundo gol de Raúl Jiménez en Sunderland vs. Fulham

Leandro Barraza
Leandro Barraza
