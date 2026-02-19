Santiago Giménez es uno de los jugadores mexicanos de mayor referencia del país en el futbol de Europa. Actualmente en Milan y ex Feyenoord, el futbolista es una de las grandes esperanzas para el Mundial 2026 pese a su lesión que lo tiene alejado de las canchas.

Publicidad

Publicidad

Más allá de esto, un ex jugador y referente de su institución lo pidió para su equipo. Se trata de Ramón Morales, quien vistió la playera de Chivas y que dejó una huella imborrable en el Guadalajara. Recordó que en su época no se aprovechaba el talento de los jugadores mexicoamericanos como se hace hoy.

En diálogo con Fox Sports Radio, el ex jugador se refirió a este tema de jugadores nacidos fuera de México que jugaron en el cuadro rojiblanco. Es por ello que Cade Cowell, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sí fueron contemplados para la entidad de Guadalajara.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo comentó: “No era algo común, hoy el Guadalajara ya tiene rato volteando a ese mercado y me parece interesante“. Y agregó: “Yo creo que Santi Giménez quiere mucho a México, a pesar de que puede estar en Argentina, él siente un amor por México y por ende juega en la Selección y es mexicano“.

Por otro lado también se refirió al debate sobre los estatutos del Rebaño Sagrado, que limitan la contratación de jugadores que no sean nacidos en México y que sigue siendo un tema candente. El ex futbolista admite que a veces está de acuerdo con estas reglas y otras no, pero su deseo de ver a Giménez en el equipo es claro: “Ahí están los estatutos, a veces los comparto y a veces no“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Santiago Giménez en Milan?

ver también La advertencia de Gabriel Milito tras la victoria de Chivas ante América en el Clásico Nacional

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el exjugador de Feyenoord ha participado de solo 11 encuentros en el actual curso con el equipo italiano, siendo titular en 9. Marcó un gol y realizó dos asistencias en una temporada afectada por las lesiones.

Publicidad

Publicidad

En síntesis