Este 2 de febrero cierra el mercado invernal de fichajes en Europa, por lo que el Atlético de Madrid que sigue bajo la sombra de equipos como Real Madrid y Barcelona, quiere dar una sorpresa fichando en las últimas horas al mexicano Obed Vargas, quien se ha convertido en una pieza clave para el Seattle Sounders, pero que este verano termina contrato.

Luego de haber participado en el Mundial Sub 20 y ser elegido como el mejor jugador menor de 22 años en la Major League Soccer, el futbolista ha tenido varias ofertas desde el Viejo Continente, algo que ha manifestado que le interesaría lograr, incluso lo mencionó después de haberse negado llegar a la Liga MX.

Rechazó la Liga MX

Hace unas semanas en una entrevista, el propio mexicano dio a conocer que el Club América lo había buscado, que sí había oferta y avances, pero el deseo del jugador era irse a Europa, fue por ello que en esta ocasión está más tentado a irse con el equipo “colchonero”, sobre todo porque ha sido al equipo que ha seguido desde niño.

Obed Vargas al Atlético de Madrid

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano el acuerdo que se está manejando con el Atleti ya está en la fase final y en las últimas horas del mercado podría estarse cerrando. La misma fuente confirma que ya han cerrado los acuerdo personales, por lo que ya son mínimos detalles los que faltan para poder concretarlo.

También hay que mencionar que el equipo español con la idea de estar en la competencia recientemente ha anunciado el traspaso de Ademola Lookman, quien estuvo en la Copa Africana de Naciones con la Selección de Nigeria y ha sido uno de los futbolistas más destacados con el Atalanta, por lo que ahora jugaría junto a Vargas.

