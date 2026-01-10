Obed Vargas se volvió uno de los jugadores jóvenes mexicanos más buscados en este 2025 y es que después de haber dado un buen espectáculo en el Mundial Sub 20, algunas propuestas de equipos en Europa, de la misma Major League Soccer y de la Liga MX comenzaron a llegarle, con la posibilidad de que jugara el Mundial 2026 con el equipo mayor.

Desde luego que debido al potencial mostrado, es una de las promesas que claramente sueña con la idea de estar en el Viejo Continente. A esto se le suma que su buena temporada con el Seattle Sounders lo hizo considerarse como el mejor juvenil de la MLS el año pasado poniéndose en la órbita de los clubes a sus alrededores.

Uno de estos conjuntos fue el Club América, la escuadra mexicana ha hecho que varios de sus jugadores se pongan en el foco de los seleccionadores rumbo a la Copa del Mundo, no sólo en México, sino en Colombia y Uruguay, de esta manera, parecía ser una buena oportunidad para el futbolista nacional de cara a este compromiso.

¿Por qué Obed rechazó al América?

En una entrevista que sostuvo Obed con ESPN, el propio mediocampista dio a conocer que las Águilas lo buscaron, pero se negó. La razón principal por la cual no quiso llegar a la Liga MX con el equipo más ganador fue precisamente porque su deseo está en irse a Europa, por lo que en un futuro sería una oferta que podría considerar.

“Se pusieron en contacto, pero mi prioridad es ir a Europa. Mi contrato con los Sounders expira a finales de este año, así que si (el pase a Europa) no se concreta antes, la idea es que sea a finales de año”, mencionó Obed, dando muestra de que se está haciendo todo lo posible para que pueda cumplir ese sueño y más adelante si vuelve la oportunidad sí poder llegar al Nido.

En síntesis