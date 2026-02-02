El último día del Mercado de Pases en Europa llegó y los equipos preparan los últimos movimientos ya sea con llegadas o salidas. En esta oportunidad, un gigante del Viejo Continente se hará de los servicios de un joven talento mexicano.

Se trata del volante Obed Vargas, que dejará el Seattle Sounders de Estados Unidos y será fichado por el Atlético Madrid. Así lo informó el periodista Fabrizio Romano: “Se une en las próximas 24 horas al club para decidir si se va cedido o se queda en el Atlético de Madrid. Todos acordaron verbalmente con una cláusula de venta importante para el equipo de la MLS“.

Precisamente, lo que resta saber es si el jugador se quedará en el club o saldrá cedido para que sume rodaje en otro club. Según Marca es un gran interregonta para el Colchonero sobre qué hacer con el futuro inmediato del futbolista de 20 años.

Así lo comentaron: “Se presenta una gran duda en caso de que se concrete finalmente. Y esta es que el jugador salga cedido (ya se apunta a Celta y Getafe como posibles soluciones para que se ruede en LaLiga) o incluso que continúe en la primera plantilla hasta final de temporada“.

Y que se quede es una opción que cobra fuerza ya que el equipo debe sumar nombres para tener variantes. El conjunto español no pudo fichar a Joao Gomes (Wolverhampton), Ederson (Atalanta) o Leon Goretzka (Bayern Munich). Si llega otro mediocentro de mayor renombre es probable que el jugador sea cedido.

¿Cómo fue el ciclo de Obed Vargas en Seattle Sounders?

Desde su arribo a finales de 2021 hasta la fecha, el jugador fue parte de hasta 130 compromisos con los norteamericanos, siendo titular en 108 de ellos. Además, anotó 8 goles y realizó 10 asistencias, aunque su aporte pasa por otras vertientes del juego que no se cristalizan en estadísticas.

En síntesis