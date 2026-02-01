El Club América está viviendo una crisis un tanto importante, ya cuando está por cerrar el mercado de fichajes se estaría desprendiendo de varios elementos y con muy poco tiempo para contratar. Ante ello se habla de dos situaciones que tuvieron con un par de jugadores mexicanos que terminó por no darse y pese a todo ahora se dirigirían a Europa.

Publicidad

Publicidad

Por si las cosas no pudieran ir peor sí van y es que de acuerdo con varios medios cercanos al conjunto azulcrema se ha hablado de un representante que le hizo la “vida de cuadritos” a la directiva de las Águilas, quienes ya tenían un par de elementos considerados, pero con supuestas promesas habría hecho que los jugadores no tomaran en cuenta las ofertas.

¿Rechazan a América y van a Europa?

La primera de ellas fue la de Obed Vargas, el mexicano que milita en el Seattle Sounder estuvo a punto de reforzar el mediocampo de las Águilas, en su momento nadie estaba de acuerdo porque se pensaba que con Álvaro Fidalgo no tendría segura la titularidad, pero ahora que se conoce su salida, su llegada hubiera sido muy importante.

El propio Fabrizio Romano dio a conocer que Obed está listo para que en las últimas horas se vaya al Atlético de Madrid, con esta opción pone en entredicho la idea de que sólo eran “ilusiones” que el representante le había hecho para que no firmara con el América. Por lo que justamente ahí surge otro problema con el que quedan mal parados.

Publicidad

Publicidad

La agencia de C1EL0 es la misma que lleva a Ralph Orquín, a quien señalaron por no querer renovar y recientemente ya tiene su nacionalidad como español y eso le permitiría que haberle hecho el desplante al América fuera una buena decisión para su futuro, mientras que la directiva azulcrema ahora tendrá problemas para conseguir inmediatamente reemplazos.

ver también Señalan al culpable de “ponerle el pie” al Club América para concretar dos movimientos para el Clausura 2026

En síntesis