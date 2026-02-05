¿Juegan Álvaro Fidalgo y Obed Vargas? Las alineaciones de Real Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Real Betis y Atlético Madrid se enfrentan para definir al último semifinalista de la Copa del Rey. El partido promete ser intenso y parejo, con ambos equipos intentando ser protagonistas para clasificar a la próxima fase.
Entre los cuatro mejores ya se encuentran el Barcelona, que viene de eliminar al Albacete; la Real Sociedad, que venció 3-2 al Alavés; y el Athletic Club de Bilbao, que derrotó 2-1 al Valencia para llegar a la próxima instancia.
El duelo de hoy también tendrá un ingrediente especial para los fanáticos mexicanos, ya que podría darse el debut oficial de Álvaro Fidalgo con el Betis y de Obed Vargas con el Atlético. Ambos futbolistas fueron traspasados a los equipos españoles esta semana y ya fueron convocados por sus entrenadores.
Alineación del Real Betis para recibir al Atleti
- Adrián
- Ruibal
- Bartra
- Natan
- Valentín
- Deossa
- Fornals
- Marc Roca
- Antony
- Chimy Ávila
- Abde
Alineación del Atlético de Madrid para visitar al Betis
- Musso
- Llorente
- Pubill
- Giménez
- Hancko
- Giuliano
- Koke
- Barrios
- Baena
- Julián Álvarez
- Lookman
ver también
Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América
En síntesis
- Real Betis y Atlético Madrid definen hoy al último semifinalista de la Copa del Rey.
- Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club ya están clasificados a la ronda de semifinales.
- Álvaro Fidalgo y Obed Vargas recibieron sus primeras convocatorias tras ser traspasados esta misma semana.