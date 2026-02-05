Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA DEL REY

¿Juegan Álvaro Fidalgo y Obed Vargas? Las alineaciones de Real Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey

Betis recibe al Atlético Madrid por la última serie de cuartos de final de la Copa del Rey en búsqueda de definir a lo que será el cuarto semifinalista.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Real Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey.
© Betis/Atlético MadridReal Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Real Betis y Atlético Madrid se enfrentan para definir al último semifinalista de la Copa del Rey. El partido promete ser intenso y parejo, con ambos equipos intentando ser protagonistas para clasificar a la próxima fase.

Publicidad

Entre los cuatro mejores ya se encuentran el Barcelona, que viene de eliminar al Albacete; la Real Sociedad, que venció 3-2 al Alavés; y el Athletic Club de Bilbao, que derrotó 2-1 al Valencia para llegar a la próxima instancia.

El duelo de hoy también tendrá un ingrediente especial para los fanáticos mexicanos, ya que podría darse el debut oficial de Álvaro Fidalgo con el Betis y de Obed Vargas con el Atlético. Ambos futbolistas fueron traspasados a los equipos españoles esta semana y ya fueron convocados por sus entrenadores.

Alineación del Real Betis para recibir al Atleti

  • Adrián
  • Ruibal
  • Bartra
  • Natan
  • Valentín
  • Deossa
  • Fornals
  • Marc Roca
  • Antony
  • Chimy Ávila
  • Abde
Publicidad

Alineación del Atlético de Madrid para visitar al Betis

  • Musso
  • Llorente
  • Pubill
  • Giménez
  • Hancko
  • Giuliano
  • Koke
  • Barrios
  • Baena
  • Julián Álvarez
  • Lookman
Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

ver también

Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

En síntesis

  • Real Betis y Atlético Madrid definen hoy al último semifinalista de la Copa del Rey.
  • Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club ya están clasificados a la ronda de semifinales.
  • Álvaro Fidalgo y Obed Vargas recibieron sus primeras convocatorias tras ser traspasados esta misma semana.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Qué pasa si Atlético de Madrid gana, empata o pierde con Bodo Glimt
Champions League

Qué pasa si Atlético de Madrid gana, empata o pierde con Bodo Glimt

Se conoció el monto final que recibirá Rayados por la venta de Germán Berterame
Rayados de Monterrey

Se conoció el monto final que recibirá Rayados por la venta de Germán Berterame

¿Dónde y en qué estadio se juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Dónde y en qué estadio se juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Mientras Jhon Arias ganaba 1.6 millones en la Premier League, el impresionante salario que tendrá en Palmeiras
Futbol Internacional

Mientras Jhon Arias ganaba 1.6 millones en la Premier League, el impresionante salario que tendrá en Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo