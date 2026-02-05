¿Juegan Álvaro Fidalgo y Obed Vargas? Las alineaciones de Real Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Real Betis y Atlético Madrid se enfrentan para definir al último semifinalista de la Copa del Rey. El partido promete ser intenso y parejo, con ambos equipos intentando ser protagonistas para clasificar a la próxima fase.

Publicidad

Publicidad

Entre los cuatro mejores ya se encuentran el Barcelona, que viene de eliminar al Albacete; la Real Sociedad, que venció 3-2 al Alavés; y el Athletic Club de Bilbao, que derrotó 2-1 al Valencia para llegar a la próxima instancia.

El duelo de hoy también tendrá un ingrediente especial para los fanáticos mexicanos, ya que podría darse el debut oficial de Álvaro Fidalgo con el Betis y de Obed Vargas con el Atlético. Ambos futbolistas fueron traspasados a los equipos españoles esta semana y ya fueron convocados por sus entrenadores.

Alineación del Real Betis para recibir al Atleti

Adrián

Ruibal

Bartra

Natan

Valentín

Deossa

Fornals

Marc Roca

Antony

Chimy Ávila

Abde

Publicidad

Publicidad

Alineación del Atlético de Madrid para visitar al Betis

Musso

Llorente

Pubill

Giménez

Hancko

Giuliano

Koke

Barrios

Baena

Julián Álvarez

Lookman

ver también Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

En síntesis