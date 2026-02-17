Este fin de semana el Real Betis visitó al Mallaroca para disputar su partido de la Jornada 24 de LaLiga, donde la escuadra visitante venció 1-2 siendo Álvaro Fidalgo una de las figuras del encuentro. Ante ello la afición se le entregó y un pequeño niño, seguidor de la escuadra sevillana, decidió hablarle y pedirle su camiseta.

Momento emotivo de Fidalgo

En el video que comparte su propio padre, se puede ver cómo el “Maguito” va saliendo rumbo a los vestidores y el niño con mucha emoción le grita. El jugador le pide que se acerque para que le pueda dar su camiseta y él ya va con lágrimas de emoción de que el futbolista naturalizado mexicano le haga ese detalle que enterneció a todos.

En la cuenta de “X” del padre del niño, se puede ver cómo posa con su camiseta enseñando el dorsal 15 de Álvaro Fidalgo y agradece al jugador que le haya hecho este regalo: Hoy mi hijo ha vivido algo que nunca olvidará. Gracias a Álvaro Fidalgo y al Real Betis por este momento tan especial”, se lee en el video y la imagen que comparte.

Hay que mencionar que en este partido, pese a no reflejarse en el marcador con goles, el “Maguito” mostró una buena puntuación en el terreno de juego. Es un futbolista muy creativo que le da oportunidades a sus compañeros para buscar las anotaciones y sobre todo que tienen muy buenos pases, por lo que ya es una figura.

Han sido pocos los partidos que ha tenido vistiendo esta camiseta del conjunto bético, pero para muchos, como el niño que le pidió su jersey ya es todo un héroe. Ahora se espera que el español siga haciéndose presente en el equipo pero en competencias como la Europa League, la cual jugará tras la lesión de Lo Celso.

