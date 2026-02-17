Hace unos días el Club América se despidió de Álvaro Fidalgo para que tomara su vuelo rumbo a Sevilla. El jugador ahora es parte del Real Betis y ya disputó algunos encuentros con esta camiseta. Sin embargo, este lunes, su pareja, Pilar Sánchez, sorprendió con un mensaje de despedida que volvió a romper el corazón de los seguidores.

“Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante cinco años. México nos ha abrazado con un cariño inmenso, nos ha visto crecer y hacernos más fuertes juntos. Aquí hemos construido recuerdo que nos acompañarán toda la vida, hemos sido familia lejos de “casa” y hemos conocido personas que ya son parte de nuestro corazón (…) México siempre será parte de mí”. Pilar Sánchez en Instagram

Primero que nada, ella quiso despedirse del país y de todo lo que le brindó. En este encuentro con México pudo no sólo vivir experiencias que la hicieron crecer, sino que además le permitieron ver cumplir los sueños de su pareja y propios en un equipo que nunca esperaron. Agradeciendo a cada uno de los que estuvo para ambos.

“Siempre recordaré este país, esta ciudad y al Club América como parte de mi crecimiento personal. Gracias a cada persona que nos acompañó, que nos abrió su casa, que compartió celebraciones y también momentos difíciles. Me llevo mucho más de lo que me habría imaginado. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto”. Pilar Sánchez

Ante este mensaje, muchos aficionados azulcremas se mostraron empáticos con Pilar y le desearon lo mejor. Incluso, esperan que regrese junto al “Maguito” para estar en Selección Mexicana durante el Mundial 2026. De igual forma, el propio Fidalgo decidió responderle al mensaje con un “Te quiero, Nené” en la publicación que compartió.

