Justo en el año del Mundial Raúl Jiménez se quedaría sin equipo en Europa, ¿qué pasó con el Fulham?

Pese a estar en su mejor momento, Raúl Jiménez ya no tendría cabida en el Fulham de la Premier League.

Por Marilyn Rebollo

Estamos ya en el año del Mundial 2026 y la competencia por ser el mejor delantero y tener oportunidad de estar en la convocatoria de Javier Aguirre es clave. Aunque Raúl Jiménez es uno de los jugadores que estaría sin duda en la plantilla para esta justa deportiva podría no estar tan concentrado por lo que está pasando en el Fulham.

El delantero este fin de semana anotó en la Premier League y parece que está en su mejor momento. El problema es que el equipo perdió y eso no ha sido suficiente para que el conjunto decida renovarlo, incluso las cosas ahora estarían peor, porque justo después del Mundial el mexicano ya no tendría contrato en Europa.

¿Raúl Jiménez se va de Europa?

De acuerdo con la información del Heraldo de México, el futbolista no será renovado con el Fulham. El mexicano ahora tendrá que buscar un equipo si es que quiere mantenerse en el Viejo Continente, que por lo que sigue mostrando con goles, es muy probable que tenga otra oportunidad, pero estos serán meses clave para buscar.

En el verano, el Lobo de Tepeji estaría en la búsqueda de un nuevo equipo y se ha mencionado que su vuelta a México podría ser una opción y es que clubes como América o Tigres estarían buscándolo, sobre todo porque las Águilas no han conseguido un 9 importante, así que podría ser esta la opción de que lo vuelvan a traer.

Aunque esta sea una opción, es importante mencionar las posibilidades que podrían abrirse en Europa, el delantero todavía es una pieza que puede ofrecer más en algún otro equipo, aunque sea de la Segunda División de Inglaterra, pero dependerá de las ofertas que le puedan llegar y sobre todo de la necesidad que tenga de volver a la Liga MX.

En síntesis

  • Raúl Jiménez anotó este fin de semana con el Fulham en la Premier League.
  • El club Fulham decidió no renovar el contrato del futbolista para la próxima temporada.
  • América y Tigres surgen como opciones para el regreso de Jiménez a México en verano.
