¿Por qué no juega Santiago Giménez en Cagliari vs. Milan por la Serie A 2025-26?

Cagliari y Milan disputan su primer partido del año este viernes 2 de enero por la Jornada 18 de la Serie A. El equipo Rossoneri tiene la posibilidad de tomar la cima de la tabla a la espera de que Inter no gane su encuentro, pero Massimiliano Allegri cuenta con las bajas de Santiago Giménez y Christopher Nkunku para el ataque.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan?

Santiago Giménez no jugará el partido entre Cagliari y Milan debido a que se está recuperando de una operación de limpieza artroscópica del tobillo derecho. El propio entrenador del Milan -Massimiliano Allegri- manifestó en la previa del encuentro: “Giménez estará de baja entre 3 y 4 meses. Füllkrug ya llegó y nos ayudará”.

Santiago Giménez luego de su operación (@Santgimenez_)

“Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe”, fueron las palabras que escribió Santi luego de la intervención.

Publicidad

Publicidad

El último partido que disputó el delantero mexicano fue el 28 de octubre de 2025 ante Atalanta por la Jornada 9 de la Serie A. Aquel día fue titular, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido a los 62 minutos.

Sin rodaje para el Mundial 2026

Si el plazo de recuperación que reveló Allegri es correcto, Giménez llegará a la Copa del Mundo 2026 prácticamente sin ritmo futbolístico. Si a ello le sumamos que Fulham está buscando delantero para este mismo mercado de fichajes, el panorama para el centro del ataque del Tri es desalentador.

ver también Santiago Giménez pasó de valer 50 millones a costar menos de la mitad por su mal año en Milan

En síntesis

Santiago Giménez se pierde el duelo ante Cagliari tras operarse el tobillo derecho .

se pierde el duelo ante tras operarse el . Massimiliano Allegri confirmó que el delantero será baja entre 3 y 4 meses .

confirmó que el delantero será baja entre . El mexicano disputó su último partido el 28 de octubre de 2025 contra Atalanta.

Publicidad