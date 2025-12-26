Santiago Giménez ha tenido un año para el olvido. Si bien el 2025 lo comenzó con la gran noticia de su fichaje por el Milan, es evidente que el delantero de la Selección Mexicana no imaginaba que sus primeros meses con el club italiano serían como fueron.

Después de un buen comienzo convirtiendo goles, el rendimiento de Santiago Giménez ha ido disminuyendo y el ‘Bebote’ no juega desde octubre producto de una lesión en su tobillo derecho. Todos estos detalles repercutieron en el valor de mercado del delantero de la Selección Mexicana, que llegó a valer 50 millones de euros y ahora cuesta menos de la mitad de ese número.

De acuerdo al historial del valor de mercado de Santiago Giménez en Transfermarkt, su pico fue en diciembre de 2023, cuando el futbolista del Tri llegó a valer 50 millones de euros cuando aún se encontraba en el Feyenoord. Desde aquella fecha el costo del ‘Bebote’ cayó en cinco oportunidades.

¿Cuánto vale Santiago Giménez en la actualidad?

Santiago Giménez terminó el 2024 valiendo 37 millones de euros según los registros de Transfermarkt; primero bajó de 50 a 45, luego de 45 a 40 y finalmente terminó en los 37 millones. Sin embargo, la cifra siguió cayendo y en diciembre de 2025 ahora el delantero del Milan vale 20 millones.

El historial del valor de Santiago Giménez (Transfermarkt)

El club italiano desembolsó 30 millones de euros en febrero de 2025 para fichar a Santiago Giménez, cuando por aquel entonces el delantero valía unos 37 millones según Transfermarkt. Desde su llegada al Milan, la cifra fue disminuyendo: en junio costaba 30 millones, en octubre 25 millones y la cifra actual es la que mencionamos de 20 millones.

El año de Santiago Giménez en Milan

Santiago Giménez ha tenido un año muy complicado después de comenzarlo de buena manera. Hasta el momento, el futbolista de la Selección Mexicana convirtió 7 goles en 30 partidos con el Milan, pero en esta temporada solo ha anotado 1 anotación en 11 encuentros.

El ‘Bebote’ no juega desde el 28 de octubre y tuvo que pasar por el quirófano para recuperarse de una lesión en el tobillo derecho. Santiago Giménez volvería a jugar en febrero de 2026 y el delantero necesita recuperar su buen nivel no solo para ser considerado en Milan sino también para llegar en un buen presente al Mundial 2026.

En síntesis