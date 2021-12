El campeonato del Atlas ha significado para muchos un momento de ensueño, al grado que las lágrimas no se han hecho esperar, tal fue el caso del Seleccionado de México, Andrés Guardado, quien confesó para ESPN, que no se pudo aguantar el llanto al ver que el equipo de sus amores conseguía el título después de 70 años.

"Como estaba en mi cama, a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido y lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar. Literal me puse a llorar y de hecho mi mujer me empezó a grabar y le dije 'no me grabes'. Me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable".

Y es que para el futbolista del Betis fue uno de los mejores momentos de su vida: "Es un sentimiento que nunca me había tocado vivir y ser aficionado de un equipo, más allá de que yo haya jugado con el equipo como profesional, pero, aunque no hubiera jugado con ellos, yo soy del Atlas de toda la vida y la verdad que fue una alegría muy, muy grande".

El fin de semana para Guardado fue redondo, pues el triunfo del Atlas se sumó al que él consiguió 4-0 sobre la Real Sociedad: "No dormí, hasta ahorita no he dormido nada desde ayer que tuve partido contra la Real Sociedad y le dije a mis compañeros, sería la noche perfecta, porque ganamos 4-0, y ya sería la noche perfecta que mi Atlas quede Campeón y ya me puedo morir en paz".

La afición del mexicano permeó en su actual equipo a tal grado que la escuadra española decidió consentirlo en las instalaciones del club y lo entrevistó sobre su sentimiento ante el campeonato rojinegro, además de que le pidieron que luciera los colores de los Zorros durante su entrenamiento en la casa del Betis.