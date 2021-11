Culminó el año futbolístico para Carlos Vela este último fin de semana. Los Angeles Football Club fue goleado y humillado en su visita a Colorado Rapids y decretó su eliminación del campeonato de la Major League Soccer 2021. El mediapunta mexicano jugó 60 minutos, dio 1 asistencia pero no pudo hacer mucho más para salvar a su equipo que finalizó 9º sobre 13 en la Conferencia del Oeste. Por ende, no logró la clasificación a los PlayOffs.

El crack que brilló en Europa tuvo una temporada para el olvido: solamente disputó 20 partidos en el año: marcó 5 goles y repartió 5 asistencias; además de que se perdió 11 compromisos de forma consecutiva en plena etapa de definición. Es por eso que ahora ingresó en una zona de incertidumbre: su contrato con LAFC finaliza el 31 de dicembre de este año y aún se desconoce qué será de su futuro.

Carlos Vela ha revelado en distintas ocasiones que le gustaría continuar en el conjunto californiano para ser Campeón de la MLS, pero que no ve con malos ojos un retorno a Europa. Es por eso que, a pesar de su clara simpatía hacia el Deportivo Guadalajara, es muy difícil imaginarlo en la Liga MX para el 2022. Su alto salario también es un inconveniente: percibe 6 millones 300 mil dólares por año.

De acuerdo a la información brindada por el diario Cancha en la columna de SanCadilla, el exelemento de Real Sociedad tendría planeado dar una sorpresa para su futuro: apostaría por la liga de Australia. La A-League es una competencia de no mucha relevancia a nivel mundial, pero el jugador tiene el claro deseo de experimentar y vivir un tiempo en Oceanía.

"Pues que en el entorno del jugador aseguran que su anhelo es jugar en Australia, y no precisamente por el nivel del futbol de Oceanía, sino porque tiene mucha curiosidad por vivir en aquel país. Ya ven que Vela siempre ha dejado claro que el balompié no es lo que más le apasiona, sino que simplemente es su trabajo. Y además, muy respetable su forma de ver la vida", apuntó con contundencia el portal mencionado. Así es: no esperen "bombas" de un regreso al futbol mexicano o un fichaje a un equipo importante de Europa; Vela continuará en LAFC o apostará por Australia.