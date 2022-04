A pesar de que en el PSV el mexicano Hirving “Chucky” Lozano brilló como toda una gran promesa del futbol en Europa, las cosas han sido muy diferentes desde su arribo al legendario equipo del Napoli de la Serie A de Italia. Y es que el tricolor ha tenido múltiples altibajos desde su llegada a tierras italianas, pues no ha conseguido ser el futbolista indiscutible y explosivo que muchos esperaban, lo que ha hecho que la directiva napolitana analice su próximo destino.

La prensa ha sido la principal crítica hacia el canterano de los Tuzos del Pachuca, pues incluso lo han calificado de no ser tan eficiente en el campo de juego como se esperaba, y en esta ocasión el Napoli Today lo coloca en el radar nada más y nada menos que del equipo del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, donde podría compartir vestidor con su compatriota y amigo, Raúl Jiménez.

De acuerdo a dicho portal, la permanencia de Lozano con el Napoli no es segura a pesar de que todavía le quedan dos años de contrato: "La estancia de Hirving Lozano en el Napoli no se da por descontada. A dos años de la expiración del contrato, en caso de no renovación, el club napolitano podría decidir separarse del delantero mexicano asistido por Mino Raiola", señaló el periodista de dicho medio Mario Parisi.

Parisi también destacó que el futbolista mexicano no la ha pasado tan bien como se esperaba desde su llegada al Napoli, por lo que en Inglaterra lo tendrían en su radar: “El ex PSV, pese a una temporada en claroscuros, tiene admiradores en toda Europa, especialmente en Inglaterra. Entre los equipos más interesados en 'Chucky' en la Premier League está el Wolverhampton, que lleva tiempo siguiendo de cerca la actuación del blanquiazul”.

Hasta el momento la carta del jugador indiscutible de la Selección Mexicana tiene un valor de 30 millones de euros, la cual podría incrementar si hace un papel destacable durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, si es que las lesiones se lo permiten, pues en menos de seis meses ha tenido que estar en la banca en tres ocasiones tras encontronazos delicados dentro del campo de juego que lo han puesto en peligro, además de que también habría que esperar la postura del equipo inglés, el cual tampoco se ha pronunciado al respecto.