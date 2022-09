Raúl Jiménez ha tenido algunos problemas esta temporada con las lesiones, recordando que Sasa Kalajdzic es el otro delantero del Wolverhampton e igualmente se perdería toda la temporada por un daño en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Por esto mismo, el cuadro del Molineaux Stadium salió urgido al mercado de transferencias buscando un nuevo atacante, haciéndose con los servicios de Diego Costa, jugador de 33 años con un gran historial, pero que significa una incógnita por los últimos meses de su carrera.

El futbolista español fue presentado con los Lobos este lunes, hablando sobre cómo las lesiones de sus ahora compañeros provocaron su contratación: "No fue en los mejores términos posibles por la lesión de un jugador al que, por desgracia, sólo puedo desearle lo mejor. Por mucho que disfrutara jugando en Madrid, me sentía desanimado, pero esto me motivó. Encendió ese fuego dentro de mí", dijo el atacante exAtlético de Madrid y Chelsea.

Aunque se espera una competencia leal con Jiménez, lanzó un mensaje que podría condicionar los minutos del mexicano en caso de cumplirlo: "Vengo a marcar goles. Marcar goles, hacerlo lo mejor posible, darlo todo. Encontrar mi lugar como persona, como jugador y entender cómo me siento realmente, porque este es un gran reto".

Un inicio decepcionante

Hasta ahora solo se han disputado seis jornadas de la Premier League, pero en estos momentos los Lobos serían uno de los conjuntos que pelearían el descenso. La cuota goleadora ha sido muy pobre, anotando tres goles en seis cotejos. ¿Podrá recuperar su mejor nivel Costa?