"Me voy bien. Le dejé una estrella al escudo (de Cruz Azul) y salí por la puerta de en frente. No tengo ninguna deuda con nadie, ni compañeros, ni cuerpo técnico y ni directiva y ahora me toca una experiencia bonita", fueron las últimas palabras de Orbelín Pineda antes de tomarse el avión que lo dejará en el noroeste de España. Allí, en la comunidad de Galicia, estampará la firma con el Celta de Vigo y será compañero de Néstor Araujo.

El equipo que dirige tácticamente el argentino Eduardo Coudet liberó un cupo de extranjero en los últimos días y así facilitó la llegada del mediapunta de la Selección Mexicana. Éste tendrá, ahora, la difícil tarea de ganarse un lugar en el once inicial, sumar minutos y demostrar todas sus capacidades en La Liga. Es año de Mundial, así que no tendrá mucho margen de error y deberá evitar lo que le está sucediendo a José Juan Macías.

El exfutbolista de Cruz Azul y el Deportivo Guadalajara se sumará a un equipo con resultados bastante irregulares en el campeonato, pero que cuenta con muy buenos elementos. "No me gusta opinar de jugadores que todavía no están entrenando en el grupo ni en el club. Sí lo vi jugar y lo hace en banda o atrás de un punta, que es donde lo vemos", señaló su nuevo Director Técnico hace unos días, quien lo conoce de su paso por Liga MX (dirigió a Tijuana en 2017).

Muchos fanáticos del Maguito se han preguntado contra qué jugadores deberá pelear por un lugar en la alineación, por lo que aquí te traemos la respuesta. Esto, obviamente, variará dependiendo de la posición en la que lo utilice el Chacho. Cabe resaltar que el DT argentino está optando por dos esquemas principalmente: 4-2-3-1 y 4-1-3-2. El mexicano tendría que buscarse su lugar en esa línea de 3 mediocampistas ofensivos.

Si Eduardo Coudet utiliza a Orbelín Pineda por la banda, entonces tendrá que pelear por un puesto contra futbolistas como Franco Cervi, Nolito, Brais Méndez y Augusto Solari; mientras que si el estratega lo prefiere como mediapunta atrás de los delanteros se medirá ante Denis Suárez y Gabriel Veiga. Aquí es donde más opciones tiene Orbelín: menos responsabilidad defensiva y dos competidores a los que puede vencer. El primero, con pasado en Barcelona, podría salir a final de temporada; el segundo es un joven de 19 años.