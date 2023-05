¿Por qué Jesús "Tecatito" Corona no juega la final de la Europa League 2023 entre Sevilla y Roma?

Llegó el momento para el desarrollo de una nueva FINAL en lo que refiere a la Europa League 2022-2023, que tendrá a su “hijo pródigo” entre los aspirantes al trofeo como es Sevilla. El cuadro español por séptima ocasión en su historia dice presente en el juego cúlmine, donde enfrentará ni más ni menos que a la Roma el día miércoles 31 de mayo desde el Puskás Aréna.

Después de lo que fue la lesión de suma gravedad padecida a mitades del 2022, Jesús “Tecatito” Corona es el único representante mexicano que tiene el partido pese a que existen varios latinoamericanos entre ambos equipos. Cabe resaltar que el ex jugador de Porto sigue sumando minutos luego de sufrir la fractura de peroné y rotura de ligamentos.

Sin embargo, José Luis Mendilibar sabe que no podrá disponer de un elemento fundamental por ahora en lo que refiere al recambio, ya que el propio “Tecatito” no estará presente tanto como titular al igual que el banco de suplentes. No es el único ya que Marcos Acuña tampoco dirá presente en el cruce, pero su situación tiene que ver con la expulsión sufrida en el desquite ante Juventus.

¿Por qué Jesús “Tecatito” Corona no juega la final de la Europa League 2023?

Tecatito Corona no juega la final de la Europa League 2023 entre Sevilla y Roma porque no está inscripto en la nómina del conjunto español. La también denominada “lista de buena fe” no posee el nombre del extremo producto de la grave lesión anteriormente mencionado, lo que lo privó de ser una variante en la revancha de semifinales ante Manchester United y principalmente dentro de este juego.

En cuanto a los nombres que van a ocupar su lugar, José Luis Mendilibar tiene como opciones a Lucas Ocampos, Bryan Gil, Óliver Torres y Suso. Uno de ellos formará parte del costado izquierdo de la cancha, en tanto que otro hará lo propio desde el sector derecho. Esto priva a Jesús de poder sumar el título en caso de que el equipo gane, por lo que hubiese sido el segundo jugador mexicano luego de Javier Hernández en conquistar la Europa League.