Edson Álvarez dio a conocer que desde hace más de un mes recibió un golpe en el tobillo que ahora le ha traído problemas, ya que justamente en el partido de hoy donde el Fenerbahce se midió ante Goztepe, el futbolista de la Selección Mexicana brilló por su ausencia y aclaró que seguirá siendo una de las bajas que preocupa a Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

¿Edson se pierde el Mundial?

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, el “Machín” dio a conocer que cuando se midió el 1 de diciembre ante el Galatasaray en el Clásico, sufrió ese golpe, por lo que después junto con el cuerpo médico se llevó a cabo un tratamiento para que pudiera mejora, pero lamentablemente volvió a recaer, pese a estar jugando con molestias.

Sin embargo, la situación se le ha complicado de más y en la Europa League ya no pudo estar, es por ello que también se ha perdido los encuentros con su actual conjunto. Es por ello que se tomó la decisión de que pare en actividades para que no tenga una consecuencia mayor, el problema es que en cinco meses es el Mundial.

Lleva apenas un mes y medio desde que es se dio y es algo que le ha venido afectando, por lo que es muy probable que la recuperación sea aún más tardada. Lo que omitió el futbolista en su comunicado es la gravedad del asunto, por lo que algunos periodistas han empezado a especular en que quizá no esté listo para la Copa del Mundo.

Hay que recordar que Edson es el capitán del equipo, por lo que seguramente esto fue precaución justo para evitar que se pierda su participación en el Mundial. Aún se espera que se confirme una fecha definida de cuánto tiempo podría estar sin actividad como en su momento se hizo con Santiago Giménez, que también podría ser otra ausencia.

