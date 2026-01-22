Cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026, una edición especial en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. La ilusión alrededor del Tri es enorme y las expectativas crecen con el paso de los meses, especialmente por la posibilidad de hacer un torneo histórico jugando en casa.

Uno de los grandes objetivos de la Selección Mexicana es poder superar, de una vez por todas, la barrera de los octavos de final. Además, esta Copa del Mundo tendrá un formato distinto, con 48 selecciones participantes y una ronda adicional de eliminación directa, lo que abre un nuevo escenario para avanzar más lejos.

Dentro del grupo hay plena conciencia de que la localía puede ser un factor determinante. Jugadores y cuerpo técnico entienden que el apoyo de la gente puede marcar la diferencia y que México tiene la obligación de competir al máximo nivel ante su afición.

En las últimas horas, quien habló fue Santiago Giménez, delantero que apunta a llegar en su mejor versión al Mundial. El atacante no ocultó su ambición y dejó una frase que rápidamente dio que hablar: “Haremos historia con México. Soy un gran soñador, quiero ser campeón. Lo veo. 130 millones somos fuertes”, declaró en diálogo con ESPN.

Santiago Giménez explicó por qué eligió México

El delantero volvió a referirse a su decisión de representar al Tri por encima del país donde nació y fue contundente con sus palabras: “Amo Argentina, pero me siento más mexicano”, reafirmando su identificación total con la Selección Mexicana.

Además, Giménez hizo una autocrítica sobre su presente en el Milan y fue sincero respecto a su rendimiento: “Todavía no he demostrado quién soy ni qué puedo hacer, pero el Milan confía en mí. Me han defendido en muchas ocasiones cuando me han criticado, y lo aprecio mucho. El Milan es un equipo para el que soñaba con jugar cuando era niño”, cerró.

