Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Edson Álvarez se queda sin DT: Fenerbahce despidió a Mourinho con una indemnización millonaria

La eliminación en Playoffs de Champions League, a manos de Benfica, le puso un punto final a la estadía de Mou en el club turco.

Por Leandro Barraza

José Mourinho fue despedido de Fenerbahce
© GETTY IMAGESJosé Mourinho fue despedido de Fenerbahce

Giro inesperado en Fenerbahce. El conjunto turco tomó la decisión de despedir a José Mourinho luego de quedar eliminado en la última instancia de los Playoffs de la UEFA Champions League contra Benfica. De esta manera, Edson Álvarez no solo no será parte de la edición 2025-26 de la Liga de Campeones, sino que además se queda sin entrenador antes de poder hacer su debut.

Publicidad

Un dato no menor es que Edson había rechazado las propuestas de Inter de Milán y Ajax precisamente porque Mou lo había pedido para Fenerbahce. Ahora, el ‘Machín’ tiene por delante toda una temporada en la institución de Estambul sin el director técnico que esperaba tener. De momento no se sabe quién asumirá en el lugar de ‘The Special One’.

José Mourinho en el banquillo de Fenerbahce (GETTY IMAGES)

José Mourinho en el banquillo de Fenerbahce (GETTY IMAGES)

Según el diario Marca, Fenerbahce tuvo que desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de euros por el despido, por lo que la jugada parece haberle salido bien a Mourinho en términos económicos. No obstante, en cuanto a lo deportivo, el portugués no pudo devolverlos a Champions, certamen que no disputan desde 2020.

Publicidad
Edson Álvarez traza ambicioso objetivo al brindar sus primeras declaraciones en Fenerbahce

ver también

Edson Álvarez traza ambicioso objetivo al brindar sus primeras declaraciones en Fenerbahce

El comunicado de Fenerbahce

“Nuestro equipo profesional de fútbol A ha finalizado su relación con el entrenador José Mourinho, quien desempeñaba el cargo de director técnico desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos por los esfuerzos realizados hasta ahora por nuestro equipo y le deseamos éxito en su futura carrera”, publicó este viernes el club en redes sociales.

Tweet placeholder

Fenerbahce jugará la Europa League: estos son sus rivales

  • Aston Villa (Inglaterra)
  • Ferencváros TC (Hungría)
  • OGC Nice (Francia)
  • VfB Stuttgart (Alemania)
  • Dinamo Zagreb (Croacia)
  • Viktoria Plzeň (República Checa)
  • FCSB / Steaua Bucarest (Rumanía)
  • SK Brann (Noruega)
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Cuáles son los jugadores mexicanos que tendrán actividad en copas europeas en la temporada 2025-26?
Mexicanos en el extranjero

¿Cuáles son los jugadores mexicanos que tendrán actividad en copas europeas en la temporada 2025-26?

¿Por qué no juega Álvarez en Benfica vs. Fenerbahce por los playoffs de la Champions League?
UEFA

¿Por qué no juega Álvarez en Benfica vs. Fenerbahce por los playoffs de la Champions League?

Mourinho reveló si Edson Álvarez jugará con Fenerbahce ante Benfica
Champions League

Mourinho reveló si Edson Álvarez jugará con Fenerbahce ante Benfica

Massimiliano Allegri defendió a Santiago Giménez de las críticas
Mexicanos en el extranjero

Massimiliano Allegri defendió a Santiago Giménez de las críticas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo