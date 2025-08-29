Edson Álvarez se queda sin DT: Fenerbahce despidió a Mourinho con una indemnización millonaria

Giro inesperado en Fenerbahce. El conjunto turco tomó la decisión de despedir a José Mourinho luego de quedar eliminado en la última instancia de los Playoffs de la UEFA Champions League contra Benfica. De esta manera, Edson Álvarez no solo no será parte de la edición 2025-26 de la Liga de Campeones, sino que además se queda sin entrenador antes de poder hacer su debut.

Un dato no menor es que Edson había rechazado las propuestas de Inter de Milán y Ajax precisamente porque Mou lo había pedido para Fenerbahce. Ahora, el ‘Machín’ tiene por delante toda una temporada en la institución de Estambul sin el director técnico que esperaba tener. De momento no se sabe quién asumirá en el lugar de ‘The Special One’.

José Mourinho en el banquillo de Fenerbahce (GETTY IMAGES)

Según el diario Marca, Fenerbahce tuvo que desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de euros por el despido, por lo que la jugada parece haberle salido bien a Mourinho en términos económicos. No obstante, en cuanto a lo deportivo, el portugués no pudo devolverlos a Champions, certamen que no disputan desde 2020.

El comunicado de Fenerbahce

“Nuestro equipo profesional de fútbol A ha finalizado su relación con el entrenador José Mourinho, quien desempeñaba el cargo de director técnico desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos por los esfuerzos realizados hasta ahora por nuestro equipo y le deseamos éxito en su futura carrera”, publicó este viernes el club en redes sociales.

Fenerbahce jugará la Europa League: estos son sus rivales

Aston Villa (Inglaterra)

Ferencváros TC (Hungría)

OGC Nice (Francia)

VfB Stuttgart (Alemania)

Dinamo Zagreb (Croacia)

Viktoria Plzeň (República Checa)

FCSB / Steaua Bucarest (Rumanía)

SK Brann (Noruega)

