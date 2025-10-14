En la continuidad del camino de preparación mundialista, México tendrá un muy interesante desafío este martes 14 de octubre, cuando le toque recibir a sus pares de Ecuador, uno de los seleccionados más fuertes del continente. Será un test clave para cambiar la imagen y recuperar sensaciones positivas ante un contrincante que dará pelea.

Para esta segunda prueba del parate FIFA, el cuerpo técnico del ‘Tri’ realizará varias modificaciones para darle la oportunidad a otros futbolistas respecto a los que jugaron ante Colombia. Sin embargo, algo no cambiará: Edson Álvarez tampoco estará disponible para el juego de esta noche ante Ecuador, pese a la importancia que tiene en el equipo.

La Selección Mexicana seguirá sin poder contar con su capitán y una de sus figuras de Europa, esto dado que no fue convocado para la gira de esta jornada de selecciones por el entrenador Javier Aguirre. En común acuerdo con el futbolista, el estratega de la escuadra nacional confirmó que no participaría de estos partidos de preparación para el Mundial.

La razón de la marginación de Edson Álvarez surge de una situación con su actual equipo: como recién regresaba de una lesión, su club le pidió que se quede para no perderlo por más tiempo. El mediocampista de México se había ausentado en los últimos juegos de la Superliga Turca por un problema físico, y si se iba con el ‘Tri’, iba a seguir siendo baja en Fenerbahce y lo necesitaban por su calidad, jerarquía y experiencia.

Un episodio muy similar al de Edson Álvarez le ocurrió a Thiago Almada, futbolista del Atlético Madrid, que estuvo un mes fuera por lesión y cuando regresó, coincidía con la gira de la Selección Argentina: en su caso, fue Diego Simeone quien le pidió que no fuese a los amistosos con su país y se quedase entrenando con su equipo, que no había podido contar con él con anterioridad.

Edson Álvarez, en los anteriores amistosos con México [Foto: Getty]

Luego de aquella lesión, el volante del ‘Tri’ pudo volver a jugar en Fenerbahce en dos oportunidades: jugó 27 minutos ante el Niza por la UEFA Europa League en su regreso (fue triunfo 2-1), y luego fue titular y disputó 63 minutos ante el Samsunspor por la Liga de Turquía (fue empate 0-0). Este domingo volverá a ser de la partida, ante el Fatih Karagumruk por el torneo doméstico.

