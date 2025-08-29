La UEFA Europa League 2025-2026 ya conoce cuáles son todos sus enfrentamientos correspondientes a la fase de liga. Uno de los equipos que cuenta con participación en este certamen es Fenerbahce, el cual tiene presencia mexicana debido al reciente fichaje de Edson Álvarez.

Este viernes 29 de agosto se llevó a cabo el sorteo correspondiente al cuadro principal en el Grimaldi Forum de Mónaco. Allí se definió cuál será el camino de los 36 equipos participantes, quienes afrontarán cuatro partidos de local y la misma cantidad fuera de casa.

En el caso del conjunto turco, que en las últimas horas despidió a José Mourinho, el sorteo indicó que recibirá a Aston Villa, Ferencvaros, Niza y Stuttgart mientras que será visitante de Dinamo Zagreb (Croacia), Viktoria Plzen (República Checa), FCSB (Rumania) y Brann (Noruega).

Cabe recordar que tanto el orden de los partidos como las fechas de disputa se conocerán a partir de este sábado 30 de agosto, cuando se revele el cronograma oficial de juegos. De todas formas, se sabe que la competencia comenzará el miércoles 24 de septiembre.

Edson Álvarez fichó por Fenerbahce para la temporada 2025-2026 ras salir de West Ham. (Fenerbahce oficial)

Al igual que sucedió en la temporada pasada, la primera en la que todas las competencias internacionales europeas adoptaron el nuevo formato con fase de liga, los ocho primeros de la clasificación accederán de manera directa a los octavos de final. En tanto, los ubicados entre el 9° y el 24° puesto deberán jugar un repechaje; los últimos doce quedarán eliminados.

¿Cuándo debuta Edson Álvarez en Fenerbahce?

Por otro lado, se espera que Edson Álvarez pueda hacer su debut en Fenerbahce este fin de semana. El domingo 31 de agosto, los Canarios de Estambul visitarán Gençlerbirliği por la cuarta fecha de la Superliga de Turquía en un juego que comenzará a las 10:00 horas del centro de México.

Vale recordar que, pese a que ya había sido presentado, el centrocampista de 27 años no pudo estar en el juego ante Benfica (0-1) en Lisboa por la vuelta de la última ronda clasificatoria rumbo a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Esto se debió a que el Machín no fue anotado en la lista de futbolistas que presentó la institución otomana en la previa al encuentro de ida (0-0).

