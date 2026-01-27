Es un hecho que la Selección de Colombia tendrá que disputar uno de sus partidos del Mundial en México ante Uzbekistán en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), pero ahora se ha confirmado que no sólo estarían en el país para encarar la Copa del Mundo, sino que también lo tendrían como sede para poder entrenar y muy cerca del recinto.

Cabe mencionar que el conjunto cafetalero ya habría mandado una petición a la FIFA para que se pudiera llevar a cabo esta posibilidad, pero a unos meses de que diera inicio la Copa del Mundo, el Máximo Organismo del Futbol habría dado autorización al equipo para que de esa manera puedan estar cerca para este enfrentamiento.

¿Dónde entrenará Colombia?

De acuerdo con la información del periodista de AS Colombia, Pipe Sierra, la sede de entrenamiento para el Mundial de la escuadra cafetera será en Guadalajara, especialmente en la Academia AGA, la cual sirve actualmente para algunos partidos del Atlas Femenil y de manera general para entrenamientos del primer equipo varonil y de todas sus categorías.

De esta manera, será este recinto el cual albergue al conjunto durante su estancia en el país. Y es que cabe mencionar que han sido muy pocos los clubes que eligen México para ello, sino más bien se van a los sitios en Estados Unidos y Canadá para tener su preparación, aunque mucho depende de dónde tengan sus enfrentamientos.

La misma fuente confirma que la concentración de la Selección Colombiana empezará en Antioquia desde el 20 de mayo y se espera que puedan disputar entre dos o tres partidos amistosos, de los cuales uno de ellos se podría llevar a cabo en territorio nacional, ya sea en Bogotá o Medellín, con esto iniciaría el camino antes de llegar a México.

