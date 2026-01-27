Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

FIFA confirma la sede de entrenamiento para la Selección de Colombia y estaría en México

El equipo habría solicitado a la FIFA un permiso para poder entrenar en México y se los concedieron.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Selección de Colombia tendrá sede de entrenamiento en México
© Getty ImagesSelección de Colombia tendrá sede de entrenamiento en México

Es un hecho que la Selección de Colombia tendrá que disputar uno de sus partidos del Mundial en México ante Uzbekistán en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), pero ahora se ha confirmado que no sólo estarían en el país para encarar la Copa del Mundo, sino que también lo tendrían como sede para poder entrenar y muy cerca del recinto.

Publicidad

Cabe mencionar que el conjunto cafetalero ya habría mandado una petición a la FIFA para que se pudiera llevar a cabo esta posibilidad, pero a unos meses de que diera inicio la Copa del Mundo, el Máximo Organismo del Futbol habría dado autorización al equipo para que de esa manera puedan estar cerca para este enfrentamiento.

¿Dónde entrenará Colombia?

De acuerdo con la información del periodista de AS Colombia, Pipe Sierra, la sede de entrenamiento para el Mundial de la escuadra cafetera será en Guadalajara, especialmente en la Academia AGA, la cual sirve actualmente para algunos partidos del Atlas Femenil y de manera general para entrenamientos del primer equipo varonil y de todas sus categorías.

De esta manera, será este recinto el cual albergue al conjunto durante su estancia en el país. Y es que cabe mencionar que han sido muy pocos los clubes que eligen México para ello, sino más bien se van a los sitios en Estados Unidos y Canadá para tener su preparación, aunque mucho depende de dónde tengan sus enfrentamientos.

Publicidad

La misma fuente confirma que la concentración de la Selección Colombiana empezará en Antioquia desde el 20 de mayo y se espera que puedan disputar entre dos o tres partidos amistosos, de los cuales uno de ellos se podría llevar a cabo en territorio nacional, ya sea en Bogotá o Medellín, con esto iniciaría el camino antes de llegar a México.

El jugador que Vasco Aguirre sacrificaría en México para el Mundial: ”Lo utilizaron para vender boletos”

ver también

El jugador que Vasco Aguirre sacrificaría en México para el Mundial: ”Lo utilizaron para vender boletos”

En síntesis

  • La Selección de Colombia entrenará en la Academia AGA de Guadalajara para el Mundial 2026.
  • El conjunto cafetalero enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Akron durante la justa mundialista.
  • La concentración colombiana iniciará en Antioquia el próximo 20 de mayo con partidos amistosos.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Lista actualizada de los lesionados en Selección Mexicana
Selección Mexicana

Lista actualizada de los lesionados en Selección Mexicana

Gilberto Mora sí sufre pubalgia y enciende las alarmas en Selección Mexicana
Selección Mexicana

Gilberto Mora sí sufre pubalgia y enciende las alarmas en Selección Mexicana

¿Qué le dijo Javier Aguirre cuando insultó a jugador de Bolivia?
Selección Mexicana

¿Qué le dijo Javier Aguirre cuando insultó a jugador de Bolivia?

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026
Pumas de la UNAM

Chicho Arango definió su futuro tras rechazar a Pumas: el club que lo fichará para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo