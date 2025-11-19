Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. La FIFA definirá los integrantes de los 12 grupos para el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

La ceremonia se llevará a cabo en el Kennedy Center, ubicado en Wahington D. C. Será la primera vez con el nuevo formato de 48 selecciones, que reemplaza al de 32.

Ya se conocen 42 equipos participantes y los 6 restantes se definirán en los Repechajes, que se llevarán a cabo en marzo. Además, ya se definieron los bombos.

Los cabezas de serie serán Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

¿Cuál podría ser el grupo de la muerte?

Cada bombo tiene rivales a evitar. España, Argentina y Francia son los más temibles del primero, aunque países históricos como Inglaterra, Brasil y Alemania también son de temer.

En el pote 2, Croacia, Marruecos, Colombia y Uruguay son los más poderosos, pero también aparecen grandes equipos como Suiza, Japón, Senegal y Ecuador.

Por su gran presente, Noruega es el gran cuco del bombo 3, en el que también está Egipto. El bombo 4 tendrá como “infiltrado” a Italia, siempre y cuando pueda superar el repechaje.

Sin lugar a dudas, un grupo de la muerte para México sería compartiéndolo con Colombia, Noruega e Italia.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Países Bajos (Europa) Alemania (Europa) Bélgica (Europa) Suiza (Europa) España (Europa) Austria (Europa) Escocia (Europa) Curazao (Norteamérica)* Haití (Norteamérica) Panamá (Norteamérica)

* Primera participación en una Copa del Mundo

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 en cada país también lo pasarán en directo.

Argentina: TyC Sports

Chile: Chilevisión

Colombia: Caracol y RCN

España: TVE

Estados Unidos: Telemundo y Peacock

México: TUDN, VIX y TV Azteca

Perú: América TV

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

