Nelson Deossa está atravesando su primer año en Europa luego de su llegada al Betis en el verano pasado. Después de su gran rendimiento en Rayados, principalmente en el Mundial de Clubes, el equipo español hizo una inversión importante para fichar al colombiano.

Hay muchos colombianos que juegan en el Viejo Continente. La principal figura de los cafeteros es Luis Díaz, quien esta temporada cambió de equipo al pasar del Liverpool al Bayern Múnich. El extremo no tardó en adaptarse al conjunto alemán y está brillando allí.

Nelson Deossa sobre Luis Díaz

Es por eso que Nelson Deossa, al ser consultado por Luis Díaz, lo llenó de elogios: “Es un jugador inmenso. Cuando coincidí con él se lo manifesté y hoy es nuestro mayor referente a nivel mundial junto a James Rodríguez”, comentó el centrocampista en una entrevista con Transfermarkt.

Bayern Múnich compró a Luis Díaz por 70 millones de euros y esta inversión le ha salido bien de momento: el colombiano lleva 19 goles y 15 asistencias en 32 partidos disputados con el club bávaro. El extremo llegará al Mundial 2026 con un gran presente.

Luis Díaz es una de las principales figuras de Colombia (Getty Images)

Luis Díaz será una de las figuras de Colombia en la Copa del Mundo, mientras que Nelson Deossa pelea por un lugar en la lista. La realidad marca que la situación del jugador del Betis es complicada debido a que Néstor Lorenzo nunca lo convocó al centrocampista.

Nelson Deossa y su posible convocatoria con Colombia

“Yo me veo en la Selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente porque hay jugadores muy buenos en mi posición. He venido trabajando para eso y estar acá en Europa me va a ayudar mucho más para poder alcanzar ese objetivo”, manifestó Nelson Deossa en la entrevista.

El futbolista se disputa el lugar con jugadores como Richard Ríos, Kevin Castaño o Juan Camilo Portilla. “Uno siempre va a creer en la Selección Colombia; que puede llegar a ser campeón del Mundial. Somos conscientes que hay equipos muy fuertes y muy buenos que tienen grandes jugadores. Esta generación de Colombia tiene mucha hambre de gloria y lo ha demostrado desde la Copa América”, concluyó el futbolista del Betis.

