En recientes torneos hemos visto cómo los jugadores, aficionados, directores técnicos, árbitros y demás son señalados en redes sociales dependiendo de lo que pasa en los partidos, lamentablemente hay casos en los que las supuestas bromas o críticas constructivas terminan en casos de violencia y es por ello que las autoridades de la FIFA ya pusieron manos a la obra.

Hace unos días, la futbolista campeona del Mundo, Jennifer Hermoso subió en sus redes sociales una amenaza por parte de uno de los aficionados al futbol. Lamentablemente, han sido varios futbolistas que han sido víctimas de estas cuestiones, por lo que ahora con estos antecedentes terminarán por regular algunas circunstancias en redes sociales.

¿Se acabó la violencia en redes sociales?

En 2022 el Máximo Organismo del Futbol puso en marcha un servicio de protección contra el ciberacoso. Sin embargo, las publicaciones con carácter ofensivo han aumentado. Debido al Día Internacional de la Tolerancia han dado a conocer nuevas medidas para que esto pueda parar y evitar más problemas de violencia.

Con ello, uno de los planes es tener “listas negras” en las cuales aparezcan los nombres de los infractores, la idea es que quienes aparezcan aquí no puedan obtener entradas para acceder a los estadios de futbol, especialmente en lo que se viene para el Mundial 2026. Esta no sólo sería la única medida que se tomará en contra de quienes resulten responsables.

De acuerdo con lo mencionado se tomarán acciones legales, con lo ya implementado con anterioridad se han encontrado en zonas geográficas especiales: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Estados Unidos. No sólo Gianni Infantino al frente de la FIFA se encargan de esto, sino que se apoyan de cada una de las federaciones.

En síntesis