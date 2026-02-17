La Selección Colombiana comenzó a transitar semanas de mucho nerviosismo y expectativa, con el regreso a una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Por la interesantísima generación de futbolistas con la que llega, la ilusión de la afición para este Mundial 2026 es mayor a la de otros que ha participado. Todos quieren que llegue el ansiado debut en el torneo.

Sin embargo, no todas las noticias son tan alentadoras. En primer lugar, había preocupado la lentitud de James Rodríguez en conseguir equipo, al cual se sumó tarde y a muy poco de comenzar la temporada. Evaluación aparte al nivel de la Major League Soccer, donde se desempeña el Minnesota United, equipo en el que el “10” jugará hasta la Copa del Mundo.

Y como si el alerta por la actualidad del capitán fuera poco, ahora surgieron trascendidos firmes de una posible salida de Néstor Lorenzo. El director técnico de la escuadra nacional se encuentra cómodo y con apoyo dirigencial, pero estaría siendo tentado desde el exterior. Así se dio a conocer en las últimas horas en portales muy cercanos al seno de la Selección de Colombia.

Néstor Lorenzo, un técnico muy codiciado [Foto: Getty]

De acuerdo a lo revelado por el reconocido portal ‘El VBar Caracol’, el estratega del combinado tricolor es candidato a convertirse en DT de Boca Juniors. El equipo de su país, un gigante en el continente, disputa un año importante en busca de su séptima Copa Libertadores. Y según el reporte, es un perfil que atrae mucho a Juan Román Riquelme, presidente de esa institución.

La situación genera peligro al seleccionado puesto que, en caso de necesitarlo, el ‘Xeneize’ querría que asuma el cargo cuanto antes, incluso previo al Mundial. Esto, dado que Claudio Úbeda, actual timonel del primer equipo de Boca, tiene los días contados por malos resultados y un quiebre con el plantel y con la afición. Así, el nombre de Néstor Lorenzo retumba en los pasillos de La Bombonera.

Si bien la información de la cadena sugiere que aún no hay conversaciones formales entre ese club y el técnico, en la Federación Colombiana están muy alertas para buscar retener a su entrenador. No solamente quieren que dirija la Copa del Mundo, sino que siga al frente del proceso de cara a los siguientes años. Pero de formalizarse una posibilidad como la de Boca, sin dudas le movería las aguas al estratega argentino. Serán semanas de mucha intensidad y tensión en la ‘Tricolor’, a pocos meses del debut en la Copa del Mundo.

