Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

Después de conocer a los últimos países clasificados desde la UEFA, de manera directa, llegó el momento de ponerle fin a esta etapa en CONCACAF. Esta misma noche se confirmarán las tres naciones que sellarán su boleto para la Copa del Mundo 2026, así como también a las selecciones que disputarán el repechaje.

Publicidad

Publicidad

Con El Salvador, Guatemala, Bermuda, Nicaragua y Trinidad y Tobago ya sin posibilidades matemáticas, se repartirán los cupos entre Suriname, Panamá, Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Costa Rica. Los tres que lideren sus grupos quedarán automáticamente encasillados dentro de la próxima cita mundialista, mientras que los mejores dos terceros tendrán la chance de repescas.

EN VIVO: sigue la definición de las Eliminatorias de CONCACAF

Los 39 países que ya están clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos

México

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Suiza

España

Austria

Escocia

Publicidad

Publicidad

Para definir las plazas restantes, 16 países europeos competirán por 4 cupos más: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, República de Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Como si esto fuera poco, Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y dos selecciones representantes de CONCACAF disputarán dos boletos más en un repechaje internacional que se realizará, en marzo 2026, en el territorio mexicano.