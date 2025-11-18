Es tendencia:
Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

CONCACAF define a sus clasificados para ir directamente a la Copa del Mundo 2026, además de sus representantes para el repechaje internacional.

Por Tomas Vetere

Miguel Herrera y Costa Rica se juegan su última chance en CONCACAF
© Getty ImagesMiguel Herrera y Costa Rica se juegan su última chance en CONCACAF

Después de conocer a los últimos países clasificados desde la UEFA, de manera directa, llegó el momento de ponerle fin a esta etapa en CONCACAF. Esta misma noche se confirmarán las tres naciones que sellarán su boleto para la Copa del Mundo 2026, así como también a las selecciones que disputarán el repechaje.

Con El Salvador, Guatemala, Bermuda, Nicaragua y Trinidad y Tobago ya sin posibilidades matemáticas, se repartirán los cupos entre Suriname, Panamá, Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Costa Rica. Los tres que lideren sus grupos quedarán automáticamente encasillados dentro de la próxima cita mundialista, mientras que los mejores dos terceros tendrán la chance de repescas.

EN VIVO: sigue la definición de las Eliminatorias de CONCACAF

Los 39 países que ya están clasificados al Mundial 2026

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Alemania
  • Bélgica
  • Suiza
  • España
  • Austria
  • Escocia
Para definir las plazas restantes, 16 países europeos competirán por 4 cupos más: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, República de Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Como si esto fuera poco, Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y dos selecciones representantes de CONCACAF disputarán dos boletos más en un repechaje internacional que se realizará, en marzo 2026, en el territorio mexicano.

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, lanzó el elogio más esperanzador para Colombia antes del Mundial 2026

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, lanzó el elogio más esperanzador para Colombia antes del Mundial 2026

tomas vetere
Tomas Vetere
