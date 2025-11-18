Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

Después de conocer a los últimos países clasificados desde la UEFA, de manera directa, llegó el momento de ponerle fin a esta etapa en CONCACAF. Esta misma noche se confirmarán las tres naciones que sellarán su boleto para la Copa del Mundo 2026, así como también a las selecciones que disputarán el repechaje.
Con El Salvador, Guatemala, Bermuda, Nicaragua y Trinidad y Tobago ya sin posibilidades matemáticas, se repartirán los cupos entre Suriname, Panamá, Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Costa Rica. Los tres que lideren sus grupos quedarán automáticamente encasillados dentro de la próxima cita mundialista, mientras que los mejores dos terceros tendrán la chance de repescas.
EN VIVO: sigue la definición de las Eliminatorias de CONCACAF
Los 39 países que ya están clasificados al Mundial 2026
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- Suiza
- España
- Austria
- Escocia
Para definir las plazas restantes, 16 países europeos competirán por 4 cupos más: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, República de Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.
Como si esto fuera poco, Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y dos selecciones representantes de CONCACAF disputarán dos boletos más en un repechaje internacional que se realizará, en marzo 2026, en el territorio mexicano.
