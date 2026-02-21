James Rodríguez mantuvo en vilo a sus fanáticos durante todo el verano, en lo que fue una dilatada y extensa búsqueda de nuevo club tras su salida del futbol mexicano. Después de semanas y semanas de trascendidos y conversaciones, finalmente el ’10’ llegó a un acuerdo y fichó en el Minnesota United de los Estados Unidos.

Si bien muchos criticaron su decisión por considerar a la MLS una liga de segundo orden, el rol protagónico y la titularidad que le prometió el club lo convencieron. El capitán de la Selección Colombiana se focaliza en sumar minutos regularmente para llegar a la Copa del Mundo con continuidad, y por ello escogió este destino.

No obstante, en estas horas se confirmó una noticia que llamó la atención en la institución. James Rodríguez no jugará esta noche en el debut de Minnesota United en la Major League Soccer 2026. El enganche no sólo no será parte del once titular de su equipo, sino que también quedará afuera del banco de suplentes para hoy.

James Rodríguez será baja ante Austin FC.

Según confirmó su propio entrenador en la previa, la ausencia de James Rodríguez tiene que ver con que está completando un plan especial de puesta a punto. El cuerpo técnico le diagramó una preparación particular para que se ponga a tono y alcance la forma física y futbolística que tienen actualmente sus compañeros.

El director técnico de Minnesota United reconoció que James Rodríguez aún no se encuentra al cien por ciento, y sólo lo pondrá a jugar cuando esté en su plenitud. Cabe recordar que el colombiano no suma minutos desde el 19 de noviembre del año pasado, en le triunfo de su selección ante Australia. Además, a nivel clubes no disputa un partido desde el 9 de noviembre, en León – Puebla.

Minnesota United visitará a Austin FC este sábado 21 de febrero, en el Q2 Stadium de Texas, por la jornada 1 de la temporada regular de la Major League Soccer 2026. El encuentro, que iniciará a las 19.30 hora CDMX, contará con la transmisión exclusiva para México, Colombia y todo el continente de la plataforma Apple TV.

