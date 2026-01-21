Justamente el fin de semana pasado, el Estadio BBVA era uno de los recintos que celebraba que sería sede del Mundial 2026 con un evento que permitió a más de 30 mil aficionados vivir un duelo de Leyendas del Futbol, donde se disputó un partido entre algunos históricos mexicanos enfrentándose a los de FIFA, es decir, estrellas internacionales.

El encuentro llenó de momentos importantes a los asistentes, pero fue ese mismo fin de semana cuando ocurrió un incidente que pone los ojos en este recinto y no precisamente por algo bueno, sino por el fallecimiento de un trabajador que a unos metros del estacionamiento de este lugar fue acuchillado y lamentablemente perdió la vida.

Tragedia en el Estadio BBVA

De acuerdo con la información recabada un trabajador de limpieza, no se especifica si de este recinto o de parte del gobierno que se encargaba de las calles murió a causa de este incidente en una Clínica del IMSS luego de que fuera atacado por alguien más en el estacionamiento del Gigante de Acero. La víctima habría sido identificada después del homicidio.

El joven de 26 años conocido como Francisco Linares Chávez murió un día después de que sucediera esto. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León hasta el momento no tiene detenidos. Se confirmó solamente que este problema se dio el pasado domingo 18 de enero en el acceso 1 del estadio, precisamente en la entrada de staff.

Se aclaró que no fue un evento relacionado con el deporte, sino más bien fue un tema aislado, pero las autoridades estarían investigando, ya que fue la Fiscalía quien determinó que sí era parte de una empresa alterna de limpieza que ellos contrataron, por lo que tendrán que darle aclaración a esta situación para no dejar cabos sueltos.

