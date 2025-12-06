Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio BBVA de Monterrey

Conoce en detalle las selecciones que jugarán en el Estadio BBVA de Monterrey, la casa de Rayados.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
El Estadio BBVA de Monterrey, una de las sedes del Mundial 2026
© Getty ImagesEl Estadio BBVA de Monterrey, una de las sedes del Mundial 2026

México es uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 y, con ello, tres recintos del país albergarán diferentes partidos del torneo. Una de las sedes de la Copa del Mundo es el Estadio BBVA de Monterrey, más conocido como el Gigante de Acero.

Publicidad

Los otros dos recintos de México son el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el Estadio Akron de Guadalajara. En el caso de Monterrey, Japón, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica jugarán seguro en el Estadio BBVA y todavía falta que se confirmen otras selecciones.

El primer partido que se llevará a cabo en el Gigante de Acero será el que tiene como protagonistas a Túnez contra el ganador de un repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Dicho encuentro se disputará el 14 de junio a las 20:00hs (CDMX).

En el segundo encuentro en el recinto de Rayados también estará involucrado Túnez, pero en este caso se cruzará el 20 de junio a las 22:00hs (CDMX) frente a Japón. Luego el tercer juego del Mundial 2026 en Monterrey será protagonizado por Sudáfrica y Corea del Sur.

Publicidad
Rayados es el equipo que juega de local en el Estadio BBVA (Getty Images)

Rayados es el equipo que juega de local en el Estadio BBVA (Getty Images)

Por último, el cuarto y último partido que se jugará en el Estadio BBVA será uno por los 16vos de final. Será el 29 de junio y se enfrentarán el 1° del Grupo F (Países Bajos, Túnez, Japón o Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) contra el 2° del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio BBVA de Monterrey

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

ver también

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

  • 14 de junio a las 20:00hs (CDMX): Túnez vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
  • 20 de junio a las 22:00hs (CDMX): Túnez vs Japón
  • 24 de junio a las 19:00hs (CDMX): Sudáfrica vs Corea del Sur
  • 29 de junio a las 19:00hs (CDMX): 1.º Grupo F (Países Bajos, Túnez, Japón o Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) v 2.º Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia)
Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Chivas le gana la pulseada a Rayados y se queda con Brian Gutiérrez
Liga MX

Chivas le gana la pulseada a Rayados y se queda con Brian Gutiérrez

¿Juega la revancha? DT de Toluca platica de Alexis Vega previo a la vuelta vs. Rayados
Toluca FC

¿Juega la revancha? DT de Toluca platica de Alexis Vega previo a la vuelta vs. Rayados

El pedido de Domènec Torrent a la Liga MX para la revancha ante Toluca
Liga MX

El pedido de Domènec Torrent a la Liga MX para la revancha ante Toluca

¿A qué hora es y cómo ver la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?
FÓRMULA 1

¿A qué hora es y cómo ver la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo