Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio BBVA de Monterrey

México es uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 y, con ello, tres recintos del país albergarán diferentes partidos del torneo. Una de las sedes de la Copa del Mundo es el Estadio BBVA de Monterrey, más conocido como el Gigante de Acero.

Publicidad

Publicidad

Los otros dos recintos de México son el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el Estadio Akron de Guadalajara. En el caso de Monterrey, Japón, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica jugarán seguro en el Estadio BBVA y todavía falta que se confirmen otras selecciones.

El primer partido que se llevará a cabo en el Gigante de Acero será el que tiene como protagonistas a Túnez contra el ganador de un repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Dicho encuentro se disputará el 14 de junio a las 20:00hs (CDMX).

En el segundo encuentro en el recinto de Rayados también estará involucrado Túnez, pero en este caso se cruzará el 20 de junio a las 22:00hs (CDMX) frente a Japón. Luego el tercer juego del Mundial 2026 en Monterrey será protagonizado por Sudáfrica y Corea del Sur.

Publicidad

Publicidad

Rayados es el equipo que juega de local en el Estadio BBVA (Getty Images)

Por último, el cuarto y último partido que se jugará en el Estadio BBVA será uno por los 16vos de final. Será el 29 de junio y se enfrentarán el 1° del Grupo F (Países Bajos, Túnez, Japón o Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) contra el 2° del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio BBVA de Monterrey

ver también Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

14 de junio a las 20:00hs (CDMX): Túnez vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

20 de junio a las 22:00hs (CDMX): Túnez vs Japón

24 de junio a las 19:00hs (CDMX): Sudáfrica vs Corea del Sur

29 de junio a las 19:00hs (CDMX): 1.º Grupo F (Países Bajos, Túnez, Japón o Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) v 2.º Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia)

Publicidad