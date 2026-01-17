Este 2026 se acerca el Mundial y una de las sedes que recibirá esta justa deportiva es precisamente Monterrey. Desde hace ya varios meses se han dado a la tarea de hacer diversas actividades que acerquen más a la afición y este sábado 17 de enero ante poco más de 30 mil aficionados, se disputó el segundo enfrentamiento de Juego de Leyendas Corona.

Palencia abre el marcador para las Leyendas Mexicanas

Leyendas mexicanas y de la FIFA se enfrentaron entre sí para deleitar al público con figuras como Cafú, Xavi Hernández y Francesco Totti. El marcador se abrió con el primer gol de Francisco Palencia, por lo que los locales comenzaron yéndose arriba en el marcador, aunque inmediatamente una mala salida de Óscar Pérez terminé con el gol del extécnico del Barcelona.

Leyendas FIFA dan la voltereta

El enfrentamiento dio la vuelta inmediatamente para los internacionales, cuando apareció Cafú en una jugada con Alessandro del Piero quien cuelga la remontada para un 2-1 a su favor. Apenas con 31 minutos de encuentro, apareció “El Matador”, quien se quitó a Materazzi y lo dejó tendido en el césped para disparar la pelota y conseguir el empate a 2.

Apenas al minuto 35 apareció Aldo de Nigris para que de nueva cuenta le arrancaran el marcador a los internacionales, pero Cafú que se volvió el hombre de la noche de nueva cuenta e iguala la pizarra cuando parecía que los nacionales estaban en busca de adelantarse un poco más, pero le quitan la oportunidad en un ida y vuelta.

Miguel Layún los mete en el juego

Pero la intensidad para el segundo tiempo estuvo más fuerte, ya que Kluivert antes de caer en le césped alcanzó a soltar el balón y se quedó en el arco para el 4-3. Sin embargo, no podía faltar la anotación de Miguel Layún, el mexicano apareció para que con un balón de larga distancia consiguiera el empate a cuatros.

El partido a los 70 minutos terminó con un emocionante 5-5; esos últimas anotaciones fueron para Cafú que se volvió el héroe y en los últimos segundos un tiro libre de Marco Fabián les permitió igualar y mandar el duelo a la tanda de penales para saber quiénes serían los que se llevarían este encuentro desde los 11 pasos.

Finalmente en la tanda de penales, Moisés Muñoz se vistió de héroe y le atajó penales a tres de las figuras italianas, Francesco Totti, Marco Materazzi y Christian Vieri sellando así el resultado favorable para los de casa.

