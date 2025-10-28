Los Rayados de Monterrey y Tigres UANL reeditarán el tradicional enfrentamiento entre ambos equipos este fin de semana, cuando se vean las caras en un nuevo Clásico Regio. En un presente que los encuentra a los dos con plantillas de las más poderosas de México, se medirán frente a frente en busca de tres puntos claves para continuar escalando en la tabla.

Publicidad

Publicidad

El recinto anfitrión de este próximo choque entre los históricos contendientes será el Estadio BBVA, la casa de ‘La Pandilla’, que ya ultima detalles de lo que es el recibimiento para los albiazules ante su eterno oponente. Este escenario no ha recibido demasiadas veces a este emblemático cruce en su campo de juego, por lo que no dejará de ser muy especial para el famoso Gigante de Acero.

¿Cómo le fue a Rayados recibiendo a Tigres en el Estadio BBVA?

Desde que juega en su nueva casa, Monterrey y Tigres están igualados en el Gigante de Acero: disputaron 17 partidos entre ambos en esta sede, con un saldo de 6 triunfos para el dueño de casa, 6 victorias para la visita, y 5 empates restantes. Para ratificar la paridad, hay que revisar las anotaciones: los locales convirtieron 19 goles en esos cruces… y su rival también, 19 tantos.

El Gigante de Acero se viste de gala para otro Rayados-Tigres [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El historial completo del Clásico Regio entre Rayados y Tigres:

A lo largo de toda la historia del futbol mexicano, Tigres lleva una ventaja de 3 partidos sobre Monterrey: se vieron las caras en 140 oportunidades, donde los ‘Universitarios’ se impusieron en 50 ocasiones, los ‘Rayados’ ganaron 47 veces, igualaron en 42 encuentros, y el restante fue suspendido y anulado. En el último cruce entre ambos por Liga MX, Tigres se quedó con el Clásico por 2 tantos contra 1.

¿Cómo les fue a los DT de Rayados y Tigres en los clásicos?

En la antesala de este compromiso, los dos entrenadores tienen saldo positivo dirigiendo rivalidades históricas. En el caso de Domenec Torrent, será la primera vez que dirija un Clásico Regio, pero en sus clubes anteriores estuvo al frente de esos cruces emblemáticos, y obtuvo 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, por el lado de Guido Pizarro, ganó el único Clásico Regio que dirigió, ante el Monterrey de Martín Demichelis.

ver también Programación de la jornada 16 del Apertura 2025: días, horarios y TV de los partidos de la Liga MX

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Tigres por el Apertura 2025?

La segunda edición del Clásico Regio de este año se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre, desde el Estadio BBVA de Monterrey (‘Gigante de Acero’), a partir de las 19.05 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Cruz Azul ante Rayados

¿Qué canal transmitirá Rayados vs. Tigres por el Apertura 2025?

El partido del próximo sábado se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de las señales de TUDN y Canal 5, y de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma ViX Premium. Serán las tres únicas pantallas que se ocuparán de la transmisión del Clásico Regio en el país.