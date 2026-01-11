Ya pasó bastante tiempo y varios juegos luego del 28 de diciembre en el que se enfrentaron Los Angeles Lakers ante Sacramento Kings. En aquel compromiso que sirvió para comenzar a darle cierre al 2025, Luka Doncic vivió un intenso altercado con el alemán Denis Schroder, quien terminó siendo suspendido en las últimas horas por la NBA luego de que se confirmara que quiso golpear al esloveno.

Publicidad

Publicidad

El conflicto que vivió Luka Doncic con Denis Schroder

Para entender cómo se llega a este punto hay que viajar hasta el principio de la historia. En medio del partido que terminó quedando en manos de Lakers 125-101, Luka aprovechó el buen momento que vivían los californianos para burlarse de Schroder. En un breve intercambio de palabras, Doncic le mencionó a Denis que debió haber aceptado la oferta de 82 millones de dólares que había recibido en 2023, algo que molestó mucho al alemán.

A partir de allí, los ánimos se caldearon y el fastidio de Schroder fue en aumento por la abultada derrota. Al terminar el encuentro, Denis tenía decidido que la discusión seguiría fuera de la duela, por lo que se retiró del vestuario directo a buscar a Doncic y la investigación terminó por revelar que el alemán intentó golpear al esloveno, por lo que no podía pasar por alto la situación.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, el base fue sancionado con tres partidos, lo que significa que se perderá un “reencuentro” con Doncic, ya que Kings y Lakers se volverán a ver las caras este lunes. La medida llegó a justo a tiempo, casi como si se supiera que era el momento ideal de evitar que la historia sume un nuevo capítulo tenso que no suma en nada a la reputación de los jugadores y la competencia.

Se trata de dos personajes que son dedicados al show. Luka sabe cómo sacar de las casillas a los rivales, mientras que el temperamento de Schroder no es uno con el que se pueda jugar, por lo que al alemán no le importó arriesgarse a una sanción con tal de dejar en claro que no aceptará que le falten el respeto con tal de dar espectáculo. Hay límites…

En síntesis

Dennis Schroder fue suspendido 3 partidos por la NBA tras intentar golpear a Luka Doncic .

fue suspendido por la tras intentar golpear a . El incidente ocurrió tras la victoria de Lakers 125-101 ante Kings el 28 de diciembre .

125-101 ante el . Doncic provocó al alemán recordando una oferta rechazada de 82 millones en 2023.

Publicidad