El partido de este miércoles entre Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, por la Temporada Regular de la NBA 2025-26, ofreció un emotivo momento que tuvo como protagonista a nada más y nada menos que LeBron James, estrella de los Lakers nacido deportivamente en Cavaliers.

‘The King’ comenzó su carrera en la NBA en Cleveland y, tras una exitosa etapa en Miami Heat, retornó para llevar a los Cavaliers a la gloria en 2016 luego de una histórica remontada contra los Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía en las Finales.

Por eso, el nombre de LeBron James es sagrado en los Cavaliers y en la noche de miércoles lo recibieron con un homenaje en las pantallas del Rocket Arena durante el entretiempo que provocó lágrimas de emoción en el rostro del 23 de Lakers.

El homenaje consistió en un video repasando los momentos más importantes de James con el jersey de los CAVS. Tras la reproducción en las pantallas gigantes, las cámaras enfocaron a un LeBron que no pudo contener la emoción y derramó lágrimas.

¿LeBron James vuelve a Cleveland Cavaliers?

El contrato de LeBron en Los Angeles Lakers está próximo a finalizar y desde la franquicia angelina no tendrían intención de renovarle ahora que Luka Doncic lidera el nuevo proyecto. En este contexto, James debería decidir entre el retiro o seguir jugando en un equipo que le abra las puertas, y Cavaliers parece ser el principal candidato en la segunda alternativa.

El máximo anotador de todos los tiempos ya tiene 41 años y cumplió su sueño de jugar junto a su hijo Bronny. Además, el físico ya no le responde como antes y la opción del retiro no es descabellada, aunque un último año en su hogar deportivo, Cleveland Cavaliers, podría significar el cierre perfecto a su exitosa carrera.

