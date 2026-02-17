Los Angeles Lakers ya comenzaron a trazar el plan para la próxima temporada con una idea clara: construir un plantel mucho más sólido y competitivo que el que mostraron en los últimos torneos. En la franquicia angelina entienden que necesitan dar un salto de calidad si quieren volver a pelear seriamente por el título y, por eso, el mercado de verano será determinante.

Publicidad

Publicidad

En ese escenario aparece la figura de LeBron James. Según informó el periodista Dave McMenamin, si el máximo referente decide disputar su temporada número 24 en la NBA, en los Lakers estarán dispuestos a recibirlo nuevamente. Sin embargo, su salario será un punto clave. Actualmente percibe más de 52 millones de dólares al año.

La directiva ya tiene en carpeta varios nombres para reforzar distintas áreas del equipo pensando en lo que viene. Entre los jugadores que interesan aparecen Peyton Watson, Andrew Wiggins, Tobias Harris, Dean Wade, Quentin Grimes y Tari Eason.

Publicidad

Publicidad

Pero el gran sueño en Los Ángeles tiene nombre propio: Giannis Antetokounmpo. Dentro de la organización consideran que existe una oportunidad real de intentar su fichaje en la próxima agencia libre. La llegada de una superestrella de ese calibre cambiaría por completo la estructura del equipo y lo colocaría automáticamente entre los máximos candidatos.

El objetivo es claro: formar un conjunto capaz de competir al más alto nivel y dejar atrás las irregularidades que marcaron las últimas campañas. Por lo tanto, retener a un histórico como LeBron y fichar a Giannis sería un golpe de mercado importante, sumado a que cuentan con Luka Doncic.

El futuro de Austin Reaves

ver también El mejor basquetbolista de la historia según Bad Bunny: “Es icónico”

Otro punto importante del proyecto es la situación de Austin Reaves. El escolta es elegible este verano para firmar una extensión máxima de cinco años y 241 millones de dólares con la franquicia. Su crecimiento lo convirtió en una pieza valiosa dentro del plantel, y asegurar su continuidad sería un paso fundamental.

Publicidad

Publicidad

En síntesis