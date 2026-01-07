Mientras se desarrollaba con total normalidad la acción de miércoles en la NBA, se confirmó un intercambio inesperado. La liga se ha caracterizado por dar sorpresas en los tiempos más recientes, como aquel movimiento que terminó llevando a Luka Doncic a Los Angeles Lakers y a Anthony Davis a Dallas Mavericks, pero no deja de sorprender que Trae Young haya cambiado de equipo en cuestión de horas.

El intercambio completo que envía a Trae Young a Wizards

Claro que se trata de una situación que venía negociándose hace unos largos días, pero lo cierto es que se terminó por confirmar que el base dejará Atlanta Hawks para pasar a Washington Wizards en un intercambio que deja perplejo al mundo del basquetbol que esperaba un salto de la estrella a un equipo más competitivo en la actualidad.

Según informó el periodista especializado en la NBA, Shams Charania, el intercambio incluye la llegada de Young a Wizards y las de CJ McCollum y Corey Kispert a Hawks. Se trata de un base experimentado y un tirador interesante en lugar de una estrella de primer nivel, que ha dejado su franquicia luego de siete temporadas y media.

CJ McCollum será nuevo jugador de Atlanta Hawks. (GETTY IMAGES)

Desde su debut en 2018, parecía que el camino de Young estaba destinado a liderar un proyecto ganador en Atlanta, pero con los años se fue perdiendo el prestigio que se había llegado a sembrar en Hawks. En ese sentido, a sus 27 años entiende que es el momento justo para dar un salto hacia un nuevo destino.

Los Wizards aparecen en el puesto 14 de 15 posibles en la Conferencia Este. Con un récord de 10-26, han demostrado ser uno de los peores equipos de la competencia, con poca presencia en el costado defensivo y sin la contundencia necesaria en el ofensivo, aunque esto se justifica desde la plantilla joven que tienen, a la cual apuestas a que rendirá sus frutos una vez que las promesas maduren. ¿Será Young el líder del nuevo proyecto?

