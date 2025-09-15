Llegó a más de 4.6 millones de reproducciones: La lección de Jalen Hurts a un compañero de Patrick Mahomes

El gran duelo de la Semana 2 de la temporada NFL 2025-26 tuvo el mismo ganador del Super Bowl pasado. Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes no solo no pudo ganarle a Philadelphia Eagles, también recibieron una lección de Jalen Hurts que llegó a más de 4.6 millones de reproducciones.

Todo empezó con un acarreo de Saquon Barkley que llevó el ovoide hasta la zona de anotación después de 13 yardas. Luego, los Chiefs aparecieron en el marcador con 10 puntos tras un gol de campo de Harrison Butker y un touchdown por tierra de Mahomes.

El juego Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles terminó empatado a 10 puntos tras los dos primeros cuartos y la definición iba a ser muy apretada. Luego de un gol de campo de 51 yardas de Jake Elliott y un touchdown por tierra de Jalen Hurts, las Águilas se pusieron en ventaja 20 a 10.

Una vez más quedó demostrado que a Patrick Mahomes le faltan armas ofensivas, y a pesar de que descontó en el marcador con un pase de anotación de 49 yardas de Tyquan Thornton, no le alcanzó para evitar la derrota de los Chiefs por 17 a 20 que tuvo una lección incluida de Hurts. ¡Llegó a más de 4.6 millones de reproducciones en X!

Video: La lección de Jalen Hurts a un compañero estelar de Patrick Mahomes

Mahomes y Hurts en la derrota de Chiefs vs. Eagles. (Foto: Getty Images)

La victoria estaba sentenciada para Philadelphia Eagles y llegó el momento para que Jalen Hurts pusiera rodilla en piso y dejara pasar el tiempo. En ese momento apareció Chris Jones para intentar burlarse del quarterback con un “ni siquiera tienes 100 yardas”. ¿Qué respondió el mariscal de campo de las Águilas? Le dio una lección al compañero de Mahomes diciéndole que “ganamos el maldito partido, cállate el culo”. ¡Video!

¿Quién tiene un salario más alto, Patrick Mahomes o Jalen Hurts?

Mientras que Patrick Mahomes tiene un salario en Kansas City Chiefs de $50 millones de dólares (salario base: US$1.255.000, bono de capacitación: US$ 1.000.000 y bono de reestructuración: US$ 47.745.000), lo que cobra Jalen Hurts en los Eagles son $42.5 millones de dólares (salario base US$1.170.000 y otros bonos US$41.330.000).

