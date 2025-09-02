Mientras Patrick Mahomes gana $45 millones en Chiefs, este es el nuevo salario de Micah Parsons en Packers

El mundo de la NFL tuvo una noticia bomba unos días antes del inicio de la temporada 2025-26. La estrella defensiva Micah Parsons fue intercambiada por Dallas Cowboys a Green Bay Packers, así que no hubo un mejor momento para comparar su nuevo salario con lo que cobra Patrick Mahomes en Kansas City Chiefs.

Luego de que Parsons pidiera un intercambio el primero de agosto, fue hasta el 28 del mismo mes que se confirmó el traspaso en el que los Cowboys enviaron al apoyador a los Packers a cambio de Kenny Clark (tacle defensivo) y dos picks de primera ronda del NFL Draft.

Ahora, la pregunta era cuáles eran los detalles del contrato de Micah Parsons que lo convirtieron en el jugador mejor pagado (no mariscal de campo) en la historia de la NFL. Y la respuesta es tan sorprendente que la nueva estrella de Green Bay Packers ganará más dinero que el mismísimo Patrick Mahomes.

Comparación de salarios entre Patrick Mahomes y Micah Parsons en la NFL

Patrick Mahomes y Micah Parsons ganarán más de US$40 millones. (Foto: Getty Images)

Según la cuenta de X del portal ‘Bleacher Report’, Patrick Mahomes gana $45 millones de dólares al año en Kansas City Chiefs luego del contrato que firmó en julio de 2020 por 10 años y $450 millones de dólares. Sin embargo, el mariscal de campo de los ‘Jefes’ no ganará más dinero que Micah Parsons en los próximos cuatro años, ya que el apoyador firmó con Green Bay Packers por cuatro temporadas y US$186 millones para tener un nuevo salario de $47 millones de dólares anuales.

¿Contra quién debutan Mahomes y Parsons con Chiefs y Packers en la NFL?

La espera terminó y la Semana 1 de la NFL 2025-26 inicia el jueves 4 de septiembre a las 20:20 ET con el juego Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles. Luego, Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs debutan contra Los Angeles Chargers el viernes 5 del mismo mes a las 20:00 ET. En cuanto al primer juego de Parsons con Green Bay Packers será contra Detroit Lions el domingo 7 de septiembre a las 16:25 ET.

