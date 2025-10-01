La lesión que sufrió Tyreek Hill mantiene en alerta a toda la NFL. La gran figura de los Miami Dolphins será baja durante lo que resta de la temporada tras una jugada desafortunada que afectó su rodilla, dejando a su equipo y a los aficionados en un estado de preocupación total.

Tras una evaluación más exhaustiva, se confirmó la gravedad: además de la dislocación de rodilla, Hill sufrió la ruptura de varios ligamentos, lo que obligará a una intervención quirúrgica inmediata. Esta noticia encendió las alarmas en toda la liga y generó preocupación entre jugadores, aficionados y expertos.

Muchos analistas, aficionados y figuras de la competición no tardaron en reaccionar a la durísima lesión, catalogada como una de las más impactantes de los últimos tiempos en la NFL. La imagen del jugador siendo retirado del campo dio la vuelta al mundo.

Uno de los que no pudo quedarse al margen fue Patrick Mahomes, estrella de los Kansas City Chiefs y ex compañero de Hill. Consciente de la magnitud del golpe para su amigo y ex compañero, Mahomes decidió expresar su apoyo públicamente en redes sociales.

¿Qué escribió Mahomes? El quarterback subió un mensaje a X con palabras simples pero cargadas de emoción: “Oraciones, hombre…”. Una muestra clara de solidaridad hacia Tyreek Hill en uno de los momentos más complicados de su carrera.

Hill manda un mensaje a todos aquellos que se acordaron de él

“Han sido increíbles”, dijo Hill a la cámara en primer lugar. “Aficionados, la nación, toda la NFL. Increíble. Me envían mucho cariño y oraciones. Me siento muy honrado”, agregó, muy agradecido por todos los que se preocuparon por él tras la lesión.