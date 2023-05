Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 22 de mayo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 22 de mayo

Recuerda que si buscas encontrarás así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona pues lo mejor está por venir para ti. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir afectado al tener represarías en tu contra. Siempre fuerte y optimista buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental. Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades, le meten muchas cosas en la cabeza y en el buche acerca de ti y por esa cuestión muchas veces hay tantos problemas. Muchos cambios en el área de los negocios, se te van a dar varios negocios y será de la mejor manera, debes aprender a no lidiar con personas corrientes y tontas que solo te llenan de malos momentos y te hacen sentir de la fregada.

Posibilidades de trámite o cambios en cuestiones de artículos o pertenencias personales, vas a arreglar algunos documentos en estos días. Urge cambio de look para renovarte y atraer nuevas oportunidades en el amor y trabajo. Mucho trabajo en puerta y mucho crecimiento personal pues aprenderás grandes lecciones en tu vida y con ellas nuevas esperanzas de crecer. No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarás a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso, le entras mucho a las azucares y harinas y hay muchas posibilidades de problemas de diabetes en un futuro. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño.

Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino, quédate con lo mejor y sigue tu vida no te estanques más. No te dejes guiar solo por la parte externa de las personas sino ve el lado de los sentimientos que al final será lo que más pesará. No te deprimas tanto por las noches lo tuyo es cuestión de actitud más que depresión, manda a la fregada todas esas personas que no te sirven para nada, necesitas hacer una limpia en tu vida para iniciar de ceros y consolidar nuevos proyectos. Tienes a tu alrededor la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en el lugar equivocado.

Cáncer

No te presiones por cosas que no existen o aún no llegan, no des el consejo si ni tú lo aplicas y no pretendas cambiar la actitud de las demás personas, sino eres capaz de cambiar la tuya. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno laboral, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado. Cuidado con golpes o caídas que podrían presentarse en cualquier momento. Una amistad te mostrará cuanto te quiere con una acción que realizará. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona, se cauteloso pues tendrás competencia. Es posible que sientas cierto interés o comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado pues podrías cometer errores muy graves y lastimar a quien no lo merece.

Leo

Ten presente que algunas veces el carácter que te cargas es demasiado imponente y puedes herir los sentimientos de otras personas, no es momento de doblegar tu corazón y bajar la guardia porque si te enamoras más que la persona que te interesa serás tú quien al final termine sufriendo. Aguas con pérdidas de objetos y dinero pues van a estar a la orden del día. Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de sentar cabeza. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden, quítate toda esa fregadera que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida. Podrías entrar en chismes de lavadero si sigues metiéndote donde no te llaman.

Virgo

Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios tontos que solo te llevan por caminos equivocados. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo al miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero. No eres monedita de oro, así que no tienes por qué agradarle a todo mundo con que te agrades a ti mismo es más que suficiente. Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes y al no llegar acuerdos. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son porque después te van a voltear la tortilla

Libra

Ya no temas a enfrentar a tu pasado pues te darás cuenta de que está más que enterrado. No te detengas por nadie y no te compares con otras personas pues el camino por el que ellos han pasado es muy distinto al tuyo. Podrías encontrarte amistad o expareja en próximos días te darás cuenta como la vida a tomado factura y le ha dado unas buenas desconocidas. Si ellos no pudieron lograrlo no significa que tú tampoco lo vayas a poder. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres tremend@ y a veces tu mendigo humor no te funciona.

Escorpio

Vienen cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. No pierdas tu tiempo en cosas que no te dejarán algo de provecho, un buen negocio propio podría ayudarte a mejorar tus ingresos. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que no dejes pasar nada en esta etapa de tu vida. No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, sino simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire.

Sagitario

Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres. No te deprimes si la persona amada no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. En las cuestiones de los dineros mejorarás muchísimo, pero has tu guardadito porque en poco tiempo vendrá una racha muy perra en la cual andarás pidiendo prestado. Si han existido problemas con tu pareja, mejorará mucho la relación solo aprende a ser más paciente y no ser tan celoso o celosa, dale su espacio.

Capricornio

Es momento de comenzar a trabajar en tus cosas en cumplir tus sueños y metas y hacer un lado los sueños de las demás personas, primero estas tú, después tu y al final tu. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día, ni te emociones, todo a su tiempo para que las cosas salgan mejor, date la oportunidad de conocer más a esta persona y te llevarás grandes sorpresas. Una amistad te buscará pa’ contarte un chisme grande, ni digas nada que tu comentario puede ser tomado como mala leche y al final terminarás metiéndote en un problema grandes. Es importante que no descuides la parte familiar pues tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia.

Acuario

Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor pues tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones sueles ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos pues sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes. Vienen muchos cambios a tu vida los cuales te benefician mucho sobre todo en el área de los dineros que deberás de aprovechar. No descuides tu cuerpazo y bájale 3 rayitas a tu carácter, no te desquites con quien no la debe porque en cualquier momento te van a voltear la tortilla. No es momento de gastar dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas así que aplícate en ese aspecto. Un viaje surgirá en cualquier momento y será a playa.

Piscis

Ten cuidado con infecciones pues podrías enfermarte en estos días de tu estomago o anginas. Es importante que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todas esas cosas que no te dejaron avanzar o personas que te engañaron y traicionaron, viene un ciclo muy perro para ti en el cual conocerás nuevas personas entre ellas un nuevo amor que te enseñará a ver la vida de otra manera sin embargo andarás tan decepcionado que podrías no dar entrada. No te desesperes si algo no sale como lo planeaste, recuerda que la constancia será la clave para lograr las metas. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializará hasta el mes de junio-julio. Ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y darte guerra.