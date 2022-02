Los Auriazules no pudieron vencer en su visita a Xolos.

No hay excusas: Andrés Lillini dio la cara tras la segunda derrota consecutiva de Pumas en el torneo

A pesar de haber tenido un brillante inicio de campeonato con goleadas sobre Toluca y Querétaro, Pumas UNAM ha comenzado a decaer en sus últimas presentaciones. Luego de perder de local con Tigres antes del párate por la Fecha FIFA, volvieron a ser derrotados este sábado en el Estadio Caliente contra Xolos, que se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

Alfredo Talavera fue la figura del equipo visitante, ya que tapó varios disparos de los locales, incluido dos penales, pero no pudo con el zurdazo de volea de Lisandro López a los 69 minutos. En líneas generales, el equipo universitario estuvo muy por debajo de su rendimiento, algo que podía llegar a justificarse por el césped sintético de la casa del Tijuana.

Sin embargo, Andrés Lillini se negó a poner el campo de juego como excusa, dado que si bien dificultó su juego, no alcanza para justificar la mala actuación del conjunto universitario. “No soy de poner excusas. Sí es una cancha complicada, que uno no está acostumbrado, pero no es excusa”, afirmó en la conferencia de prensa.

Y es que los Auriazules tuvieron la oportunidad de entrenar y adaptarse a las exigencias de la cancha, por lo que la principal preocupación del DT es que Xolos tuvo más llegadas al arco. Además, resaltó la importancia que tiene que se recuperen rápido al afirmar: “Somos un equipo que tenemos que estar muy lúcidos y apuntar mucho a corregir errores, elegir a los que mejor estén y volver a las formas, porque las tuvimos”.

Sebastián Méndez usó su nuevo elemento

Tras un complicado inicio de campeonato con dos derrotas y un empate, Tijuana aprovechó lo mejor que pudo la pausa de la Liga MX para hacer arreglos y esperar a la llegada de los refuerzos. Uno de ellos fue Joaquín Montecinos, el chileno proveniente de Audax Italiano a modo de préstamo por un año, quien jugó media hora este sábado y exhibió un buen nivel de juego.