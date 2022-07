En paralelo a lo futbolístico que ocurre con el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el mercado de fichajes de verano se mantiene activo y tiene como tema principal a la novela de Dani Alves, quien podría convertirse en flamante refuerzo de Pumas UNAM en los próximos días.

Días atrás, el lateral brasileño brindó declaraciones públicas donde dejó claro que no le gustó cómo se manejó su final de ciclo en Barcelona: "Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida. Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club".

Retomando estos dichos, fue un e ídolo de Sao Paulo quien lanzó una dura crítica a Dani Alves. Se trata de Cicinho, quien cargó con munición gruesa al afirmar que a su excompañero no se lo extraña cuando sale de un equipo.

"A Dani Alves no se le extraña cuando se va"

"Soy fanático de Daniel Alves, pero donde quiera que vaya, no se le extraña. Prueba de eso es la declaración que hizo ahora sobre el Barcelona, que no respeta la historia de los ídolos. En el São Paulo no dejó un buen imagen, por lo que no me gustaría verlo en mi equipo", declaró Cicinho para el programa Arena SBT.

"Se fue otra vez por la puerta de atrás. En el São Paulo no se le extrañó, en la Juventus y PSG tampoco. Es un jugador ganador, pero en el São Paulo tampoco se le extrañó. Todos los equipos, con la excepción de unos pocos, están atrasados en el pago de su salario. Si no se hubiera puesto por encima de la institución, estaría en São Paulo", añadió.

Sin ir más lejos, el propio Dani Alves avisó que en el futbol brasileño únicamente jugaría para el Atlético Paranaense, y opinó que fue "crucificado" tras su salida del Tricolor: "No podemos quedarnos al tanto de la historia porque entonces no se escribe ningún capítulo. Eso es lo que traté de hacer, pero me crucificaron (en Sao Paulo). No descarto ninguna situación, pero si vuelvo a Brasil, será para el Athletico Paranaense".

Con el único objetivo de ser convocado con la Selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022, el futbolista de 39 años quiere seguir en la competencia, y allí es donde Pumas UNAM ha aprovechado para lanzar una oferta.