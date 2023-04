Pese a que Pumas vive en un limbo en el que no se sabe todavía si continuará en actividad o se irá eliminado este sábado, los rumores de fichajes están a todo lo que da. Ya vincularon a una cantidad importante de jugadores, pero aún no existe claridad entorno al futuro del plantel. Sin embargo, Antonio Mohamed acabó con las especulaciones y mencionó que todo es falso hasta el momento.

“Hasta a Hulk se nombró que quiero que venga acá. Con la directiva no tuve ninguna charla de refuerzos. Julio ha hecho tres partidos excelentes. Los últimos dos partidos, con las mejores ofensivas, sólo nos hicieron gol de penal. Me parece una falta de respeto al plantel que se nombre jugadores, porque son todos mentiras. Me juntaré con los directivos y planearemos la próxima temporada. ¿Habrá cambios? Seguramente habrá cambios. No he hablado de ningún nombre y en ningún puesto”, dijo.

Los auriazules entrenará lo que resta de la semana en las instalaciones de la Cantera. Este viernes emprenderán el viaje a Monterrey, ciudad en la que se jugarán el pase al repechaje. Juan Dinenno y Jorge Ruvalcaba estarán presentes pese a no entrenar este jueves. Su ausencia fue un tema más de precaución que de otra cosa.

Llegarán con ventaja

El partido de este sábado entre Monterrey y Pumas es a las 19:00 horas. Antes ya se habrán jugado los partidos del Atlético de San Luis, Puebla, Tijuana y Juárez, por lo que los felinos saldrán a la cancha del BBVA con el conocimiento pleno de lo que pasará si empatan o pierden, en caso de no conseguir los tres puntos.