El final de año está siendo más que negativo para el Club Universidad Nacional, el cual no ha conseguido los resultados esperados en sus equipos más importantes y presentará cambios drásticos de cara a la siguiente temporada. El primero en pagar los platos rotos fue Andrés Lillini, DT del Varonil, y todavía la directiva sigue en búsqueda de su sucesor: el candidato es Ricardo Ferretti.

Mientras tanto, en el Femenil se respira un aire muy similar. En la previa de lo que será la última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2022, los mandamases de la institución han tomado la decisión de correr a Karina Báez, la entrenadora. Hay dos motivos muy claros: su estado de salud y los pobres resultados obtenidos desde su asunción.

El rumor de su salida fue creciendo en las últimas horas, por lo que Leonardo Cuéllar, director deportvo del futbol femenil del club, se encargó de confirmar la noticia. "Hay una transición ya en este proyecto, vamos a explorar las opciones, lo de Karina (Báez) va relacionado con su salud y con los resultados, obviamente".

Más adelante completó: "Es un balance que se ha hecho de todo este período y estamos muy agradecidos con su profesionalismo, con todo lo que ha puesto para nuestro proyecto, pero es el tiempo de hacer un cambio. Ahorita tenemos una lista que estamos elaborando y en su momento ya empezaron estos procesos".

El pase de Karina Báez por Pumas UNAM no ha sido nada positivo: llegó a mediados del 2021 y ha logrado clasificar a la Liguilla en 1 de 3 ocasiones. Y no pasó de la primera fase. En este semestre, el Auriazul no está eliminado: debe ganar (vs. Atlas) en la última fecha y esperar una derrota de Toluca (vs. León). Pero la goleada sufrida ante el América por 6-1 fue la gota que revalsó el vaso...