Pumas no se acerca a las pretensiones de Ricardo Ferretti y ya hay segunda opción

Andrés Lillini y su cuerpo técnico se marcharon del Club Universidad Nacional tras el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, y desde entonces la directiva de la institución se encuentra trabajando en abrochar un reemplazante que esté a la altura de las exigencias de la afición. Y para no dejar dudas en cuanto a sus ambiciones, apuntaron a un mítico entrenador: Ricardo Ferretti.

El brasilero es el candidato número uno de Pumas UNAM en estos momentos, pero su contratación no será nada sencilla. Tal como te adelantamos en Bolavip, en Juárez cobraba 2 millones de dólares al año y pide mantener esa cifra, algo que le resulta muy difícil a los del Pedregal y podría estancar las negociaciones.

Además, el Tuca pide llegar acompañado de Memo Vázquez, Memo Orta, Ariel González y Miguel Mejía Barón en su cuerpo técnico, todos excampeones con la Universidad. Sin embargo, según reveló El Francotirador de Récord hace instantes, el Auriazul no es capaz ni de acercarse a las pretensiones y ya estaría pensando en una segunda opción más "barata".

"Si no le echan ganas con Tuca, ¿a quién puede llamar Pumas que sí sea ‘bueno, bonito y barato’? Pues no hay mucho, pero al menos barato está el Jimmy Lozano. Resulta que lo que le pagaban en Necaxa es similar a lo que Universidad le dio a Lilliini: en Aguas no le daban ni medio melón de los gringos al año, sino 450 mil dolarucos por temporada larga", explicó el columnista.

Los próximos días serán clave en el mundo de la Universidad: o aceleran por Ricardo Ferretti y demuestran que en verdad lo quieren en sus filas, o deberán apuntar por otro entrenador que no pida tanto dinero. Evidentemente, no tendrá ni la historia ni la experiencia del Tuca, pero asimismo esto no te asegura éxito ni grandes resultados.