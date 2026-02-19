Es tendencia:
Coco Carrasquilla anticipó el futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM: “Le gustaría…”

En medio de los rumores de salida del arquero tico, su compañero habló sobre el futuro del futbolista con pasado en Real Madrid.

Por Ramiro Canessa

Carrasquilla revela el futuro de Keylor Navas.
© Getty ImagesCarrasquilla revela el futuro de Keylor Navas.

En los últimos días se reveló que Keylor Navas podría no seguir en Pumas UNAM, ya que su vínculo con el club finaliza a mitad de este año. La noticia encendió las alarmas dentro de la institución y entre los aficionados, que no quieren perder a uno de los referentes más importantes del equipo en los últimos años.

Más allá de que en un principio se dijo que el portero dudaba en renovar su vínculo, finalmente se confirmó que está esperando que le acerquen una oferta para poder seguir en la institución pero que todavía no llegó por parte de los directivos.

Coco Carrasquilla aseguró que “a Keylor le gustaría continuar en Pumas”, dejando claro que el arquero tiene la intención de seguir defendiendo el arco universitario. Sin embargo, también reconoció que aún no ha llegado una oferta formal de la directiva y que el tiempo para definir su futuro se acorta.

El guardameta se siente cómodo en el club, mantiene una excelente relación con sus compañeros y con el cuerpo técnico, y sueña con seguir siendo pieza clave en los torneos locales e internacionales. La incertidumbre por su renovación mantiene en tensión a todos los sectores del club.

Por su parte, la directiva analiza sus opciones en caso de que Keylor decida no renovar. La discusión interna pasa por evaluar si van al mercado a buscar un reemplazo de jerarquía o si apuestan por la cantera, algo que podría marcar la estrategia de Pumas a corto y mediano plazo.

Pumas enfocado en el Clausura 2026

Ignacio Pussetto rompe el silencio: enojo con Pumas y fuerte señalamiento a Efraín Juárez

Los universitarios han sido uno de los mejores equipos del torneo hasta el momento. Después de seis jornadas están invictos y ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones solo por detrás de Chivas que ganó todo y Cruz Azul que también arrancó muy bien.

En síntesis

  • Keylor Navas finaliza su vínculo contractual con Pumas UNAM a mitad de este año.
  • El jugador Coco Carrasquilla aseguró que el guardameta tiene la intención de continuar en Pumas.
  • La directiva universitaria aún no ha presentado una oferta formal para la renovación del contrato.
