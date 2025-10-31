Desde que llegó a Ciudad Universitaria, a Aaron Ramsey se le dieron ciertas ‘prestaciones’ ganadas más por su nombre que por lo (poco) que le había dado a Pumas. Una de ellas, la titularidad en el equipo de inmediato apenas dejó atrás la lesión que tuvo en sus primeras semanas en Pumas, haciendo a un lado a otros jugadores que no habían hecho menos mérito como para salir del equipo.

En ese sentido, el más afectado fue Adalberto Carrasquilla, quien se desempeña en una posición similar del campo y por algunos encuentros perdió su lugar, dado que para el cuerpo técnico no eran compatibles juntos con el galés dentro de la cancha. Así, el talentoso volante panameño debió agachar la cabeza y aceptar la decisión, pese a que Ramsey fue casi ‘impuesto’ por su trayectoria que por presente.

Sin embargo, hay algo que el europeo no pudo ganarse en el tiempo que estuvo en Pumas y que ‘Coco’ sí pudo recibir: el cariño de la afición. En el estadio, en Ciudad Universitaria, en la calle y en las redes sociales, el centroamericano ha podido sentir el apoyo de los fanáticos, y ha sido respetuoso con ellos devolviendo ese afecto que le brindaron.

Adalberto Carrasquilla y una escena aplaudida por la afición.

De hecho, este mismo viernes Coco Carrasquilla fue protagonista de un emotivo momento en las instalaciones de Pumas, donde tuvo un bonito gesto con un joven simpatizante auriazul. Matías, un pequeño aficionado de los ‘Felinos’, se acercó al centro de entrenamientos en el día de su cumpleaños para buscar a dos futbolistas, uno de ellos el panameño.

El niño le confesó al periodista de Diario Récord que cubría la salida de los futbolistas que Coco es su jugador favorito de la plantilla de Pumas, aunque también quería saludar a Jorge Ruvalcaba. El infante estaba acompañado por sus padres, que estuvieron presentes en el encuentro entre el jugador y su fan que fue al predio en un día tan especial.

Fiel a sus principios, Carrasquilla detuvo su vehículo, le firmó un cartel que ‘Mati’ había preparado, se quedó platicando con él y con su familia unos minutos, y un rato más tarde le obsequió su playera y se fotografió, tal y como el niño le había pedido al bajar la ventanilla. Por ese tipo de acciones, el volante también cuenta con un ‘respaldo extra’ del público universitario más allá de lo que haga en el terreno de juego.

Feliz por su obsequio y por el momento con su ídolo, el crío se confesó ante el reportero presente y vaticinó que Pumas le ganará a Xolos con un gol de Coco este domingo. Los Felinos jugarán ese día a las 12.00 horas en el Estadio Olímpico Universitario ante el Tijuana de Gilberto Mora, aferrándose a la ilusión de poder acercarse al Play-In. ¿Le dará Carrasquilla otra alegría más a Matías?