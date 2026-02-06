En el marco de la Ida de la Primera Fase de la Concachampions 2026, Pumas UNAM recibió un duro cachetazo por parte de San Diego FC por 4-1 y quedó complicado para remontar la serie ya que está obligado a marcar tres goles para poder avanzar de instancia ya que rige la regla de gol visitante.

Sin embargo, además de ese mal resultado, también sufrió la lesión de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. El mediocentro Adalberto Carrasquilla salió tocado la minuto 46′, ya en el complemento y debió ser reemplazado por José Caicedo.

Acorde a la periodista Adriana Maldonado, el jugador sufrió una lesión muscular que lo marginará del duelo ante Atlas de este fin de semana, la Vuelta contra San Diego FC por el torneo internacional y contra Puebla ya por la Jornada 6 del Clausura 2026.

El jugador será seguido de cerca en las próximas dos semanas para ver su evolución y esté disponible lo antes posible. Si todo marcha como se prevé, el jugador ya estaría listo para el encuentro por la Jornada 7 del certamen local ante Rayados en casa.

Ante este escenario, todo indica a que el colombiano Caicedo ocuparía el sitio de Carrasquilla en el mediocampo, tal como pasó contra los de la MLS, a pesar de que el futbolista ha sido objeto de críticas y abucheos por parte de un sector de la afición.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Adalberto Carrasquilla en Pumas UNAM?

En lo que respecta a la actual temporada, el futbolista de 27 años lleva disputados 20 compromisos, siendo titular en 17 de ellos. Marcó un gol y realizó 5 asistencias, pero su labor se encuentra focalizado en otro tipo de despliegue y no es su tarea central el impacto directo con el gol.

En síntesis